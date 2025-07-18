"Потерпел прямое попадание": дрон атаковал автомобиль главного раввина Херсона (видео)

Ударный беспилотник атаковал автомобиль главного раввина Херсона и Херсонской области, когда тот двигался по дороге.

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В салоне автомобиля, кроме самого раввина, находились члены его семьи, сообщила Объединенная еврейская община Украины.

"Дроном атаковано авто раввина Херсона. Автомобиль главного раввина Херсона и области Йосефа-Ицхака Вольфа подвергся прямому попаданию дрона во время движения", — говорится в подписи к обнародованному видео.

На кадрах видно полностью изуродованный внедорожник, у которого открыты двери с правой стороны и полностью сорван капот.

"В салоне находились сам раввин и члены его семьи. К счастью, все остались невредимыми. Машина серьезно повреждена спереди", — отметили в объединенной еврейской общине Украины.

На момент публикации материала украинские власти не комментировали информацию о попадании дрона по автомобилю главного раввина Херсона и области.

Напомним, в сентябре 2024 года на фронте погиб сын Главного раввина Украины.

Фокус также писал о том, что дочь главного раввина России станет женой сына раввина Одессы и юга Украины.