Дочь главного раввина России станет женой сына раввина Одессы и юга Украины

О помолвке пары стало известно в декабре прошлого года.

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12 февраля в Израиле состоится свадьба, которая станет одной из самых значимых в еврейской общине. Ривка Лазар, дочь главного раввина России Берла Лазара, выходит замуж за Шолома Вольфа, сына раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа, сообщают росСМИ со ссылкой на свои источники.

По информации журналистов, церемония бракосочетания состоится "в одном из лучших залов страны", но где именно, не уточняется. Выбор места проведения обусловлен желанием отметить рождение новой семьи с еврейскими традициями.

Впервые о подготовке к свадьбе стало известно еще в декабре прошлого гола, когда об этом рассказали в Московском еврейском общинном центре (МЕОЦ).

Берл Лазар (полное имя Шломо Дов-Бер Пинхос Лазар), отец невесты, – представитель любавического хасидизма. Он родился в Милане, является гражданином США и РФ. Он женат на Ханне Дерен, дочери Иезекииля Дерена, раввина из Питтсбурга. Кроме Равки, у него еще 12 детей: пять сыновей и семь дочерей. Его избрали главным раввином Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в 1999 году, а год спустя он стал главным раввином России после голосования на съезде российских еврейских общин.

Три его сына – Йехезкель, Менахем-Мендл и Шолом – являются главными раввинами Симферополя, Краснодара и Сочи соответственно.

Когда началось полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину, Лазар воздержался от публичного осуждения или поддержки сторон, заявив только, что между странами необходимо восстановить мир.

Авраам Вольф, главный раввин Одессы и юга Украины с 1998 года, родился в Израиле, в городе Кирьят-Малахи. Он учился в иешивах Иерусалима, Мигдаль ха-Эмека и Нью-Йорка, служил в Армии обороны Израиля.

С 1992 по 1998 год Вольф руководил еврейской общиной Херсона, а сейчас является главой Одесской религиозной общины "Шомрей Шабос" и директором одноименной крупнейшей еврейской газеты. Он также – основатель учебно-воспитательного комплекса "Хабад-Одесса", который включает в себя детские сады, начальную, среднюю и старшую школу, интернат. По его инициативе был создан Южноукраинский еврейский университет, в состав Попечительского совета которого он также входит. Он воспитывает восьмерых детей. У Вольфа – израильское гражданство, но после войны он хочет подать документы на получение украинского паспорта.

Ранее Фокус писал, что на фронте погиб сын Главного раввина Украины.