Дочка головного рабина Росії стане дружиною сина рабина Одеси та півдня України

Про заручини пари стало відомо в грудні минулого року.

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12 лютого в Ізраїлі відбудеться весілля, яке стане одним із найбільш значущих у єврейській громаді. Рівка Лазар, дочка головного рабина Росії Берла Лазара, виходить заміж за Шолома Вольфа, сина рабина Одеси і півдня України Авраама Вольфа, повідомляють росЗМІ з посиланням на свої джерела.

За інформацією журналістів, церемонія одруження відбудеться "в одному з найкращих залів країни", але де саме, не уточнюється. Вибір місця проведення обумовлений бажанням відзначити народження нової сім'ї з єврейськими традиціями.

Уперше про підготовку до весілля стало відомо ще в грудні минулого року, коли про це розповіли в Московському єврейському громадському центрі (МЕОЦ).

Берл Лазар (повне ім'я Шломо Дов-Бер Пінхос Лазар), батько нареченої, — представник любавичного хасидизму. Він народився в Мілані, є громадянином США і РФ. Він одружений з Ханною Дерен, донькою Єзекіїля Дерена, рабина з Піттсбурга. Крім Равки, у нього ще 12 дітей: п'ять синів і сім дочок. Його обрали головним рабином Федерації єврейських громад Росії (ФЕОР) 1999 року, а рік потому він став головним рабином Росії після голосування на з'їзді російських єврейських громад.

Три його сини – Єхезкель, Менахем-Мендл і Шолом – є головними рабинами Сімферополя, Краснодара і Сочі відповідно.

Коли почалося повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну, Лазар утримався від публічного засудження або підтримки сторін, заявивши тільки, що між країнами необхідно відновити мир.

Авраам Вольф, головний рабин Одеси і півдня України з 1998 року, народився в Ізраїлі, в місті Кір'ят-Малахі. Він навчався в єшивах Єрусалима, Мігдаль ха-Емека і Нью-Йорка, служив в Армії оборони Ізраїлю.

З 1992 до 1998 року Вольф керував єврейською громадою Херсона, а зараз є головою Одеської релігійної громади "Шомрей Шабос" і директором однойменної найбільшої єврейської газети. Він також – засновник навчально-виховного комплексу "Хабад-Одеса", що містить у собі дитячі садки, початкову, середню і старшу школу, інтернат. З його ініціативи було створено Південноукраїнський єврейський університет, до складу Опікунської ради якого він також входить. Він виховує вісьмох дітей. У Вольфа – ізраїльське громадянство, але після війни він хоче подати документи на отримання українського паспорта.

Раніше Фокус писав, що на фронті загинув син Головного рабина України.