Остались жена и дочь: на фронте погиб сын Главного раввина Украины

Антон Самборский был мобилизован через неделю после рождения ребенка. После быстрого курса молодого бойца его сразу направили на передовую.

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На фронте, защищая Украину, погиб сын Главного раввина Украины Антон (Мататьягу) Самборский. Прощание с ним состоится 12 сентября в Центральной синагоге Киева в 13:00, сообщил Главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

"В Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном), который погиб на фронте защищая Украину", — написал он.

Что известно о павшем защитнике

Антон (Мататьягу) Самборский — сирота. Он был усыновлен Главным раввином Украины в 2002 году, в возрасте 11 лет.

"Его звали Антон Самборский, но мы дали ему еврейское имя Мататьягу (Мотя) в честь героического лидера восстания Маккавеев против империи захватчиков более 2200 лет назад — события, которые легли в основу праздника Хануки", — рассказал Моше Реувен Асман.

Проживал Антон в семье около 10 лет, а затем начал самостоятельную жизнь. Он женился, а в мае этого года у мужчины родилась дочь.

Через неделю после рождения ребенка Антона призвали в армию. После быстрого курса молодого бойца его сразу направили на передовую.

"Последний раз мы общались с Мотей 17 июля. А уже 24 июля во время боя он пропал без вести. Его жена получила официальный документ..." — поделился Главный раввин.

Напомним, на войне погиб экс-журналист Фокуса и корреспондент медиа Новости.LIVE Богдан Затула. Журналист умер 26 августа.

Добавим, что по информации мэра Каменца-Подольского, на фронте погиб известный украинский спортсмен и доброволец Роман Головатюк. Он был известен во всем мире как спортсмен и чемпион, ведь сделал большой вклад в развитие отечественного спорта.