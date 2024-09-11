Залишились дружина та донька: на фронті загинув син Головного рабина України

Антон Самборський був мобілізований через тиждень після народження дитини. Після швидкого курсу молодого бійця його одразу направили на передову.

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На фронті, захищаючи Україну, загинув син Головного рабина України Антон (Мататьягу) Самборский. Прощання з ним відбудеться 12 вересня в Центральній синагозі Києва о 13:00, повідомив Головний рабин України Моше Реувен Асман.

"В Центральній синагозі відбудеться прощання з моїм сином Матітьягу (Антоном), який загинув на фронті захищаючи Україну", — написав він.

Що відомо про полеглого захисника

Антон (Мататьягу) Самборський — сирота. Він був всиновлений Головним рабином України у 2002 році, у віці 11 років.

"Його звали Антон Самборський, але ми дали йому єврейське ім'я Мататьягу (Мотя) на честь героїчного лідера повстання Маккавеїв проти імперії загарбників понад 2200 років тому — події, які лягли в основу свята Хануки", — розповів Моше Реувен Асман.

Проживав Антон в родині близько 10 років, а потім почав самостійне життя. Він одружився, а в травні цього року у чоловіка народилася донька.

Через тиждень після народження дитини Антона призвали до армії. Після швидкого курсу молодого бійця його одразу направили на передову.

"Останній раз ми спілкувалися з Мотею 17 липня. А вже 24 липня під час бою він пропав безвісти. Його дружина отримала офіційний документ…" — поділився Головний рабин.

Нагадаємо, на війні загинув ексжурналіст Фокусу та кореспондент медіа Новини.LIVE Богдан Затула. Журналіст помер 26 серпня.

Додамо, що за інформацією мера Кам'янця-Подільська, на фронті загинув відомий український спортсмен та доброволець Роман Головатюк. Він був відомий у всьому світі як спортсмен та чемпіон, адже зробив великий внесок у розвиток вітчизняного спорту.