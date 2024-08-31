"Не хочеться вірити": на передовій загинув кікбоксер-чемпіон Роман Головатюк (фото)

Життя заслуженого майстра спорту обірвалося у 28 років. Він змінив ринг на військові позиції після повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

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На фронті загинув відомий український спортсмен та доброволець Роман Головатюк. Про це 31 серпня повідомив мер Кам’янця-Подільська Михайло Посітко.

"Це жахлива новина, в яку не хочеться вірити. Хочеться, щоб це було помилкою", — зазначив він.

Міський голова підкреслив, що Головатюк був відомий у місті, всій Україні та світі як спортсмен, чемпіон, патріот та справжній козак. Кікбоксер зробив великий внесок у розвиток вітчизняного спорту.

"Мав за честь бути знайомим особисто. Як же не хочеться писати в минулому часі…", — написав Посітко.

З його слів, з перших днів повномасштабної війни Головатюк полишив свою спортивну кар’єру та вирушив на фронт добровольцем. Його загибель — це велика втрата для України, однак спортсмен залишиться в історії й пам’яті.

"Спи спокійно, наш Герою, світла пам'ять, Чемпіоне!", — додав мер.

Фото Романа Головатюка Фото: Кам’янець-Подільська міська рада / Facebook

У Спортивному комітеті України повідомили, що у вересні заслуженому майстру спорту мало б виповнитись 29 років.

Головатюк — родом з Хмельницької області, і у комітеті його назвали один з найкращих спортсменів з кікбоксингу WAKO. Українець гучно заявив про себе у 22 роки, коли отримав медаль на Всесвітніх іграх у Польщі 2017 року.

З того часу кар’єра кікбоксера йшла лише вгору. Він став ЗМС з кікбоксингу WAKO, фіналістом Всесвітніх ігор, чемпіоном світу, багаторазовим володарем Кубків світу та Європи, багаторазовим чемпіоном України.

Фото Романа Головатюка Фото: Кам’янець-Подільська міська рада / Facebook

"Славетний атлет, справжній українець, воїн і герой. Країна втратила висококласного спортсмена, патріота. Рідні, близькі втратили справжнього друга, надійну опору. Прикро, що війна забирає найкращих", — підкреслили у комітеті.

Нагадаємо, колишній військовий фельдшер Євген Корінець отримав поранення на Бахмутському напрямку та втратив ліву ногу до стегна. Однак ампутація не зламала українця, і він увійшов в національну збірну з волейболу сидячи.

28 серпня стало відомо про загибель військовослужбовиці Наталі "Іранки" Кузнєцової. Її чоловік втратив життя під Бахмутом у травні 2023 року.