Чоловік військової 67-ї окремої механізованої бригади дістав несумісні із життям поранення під Бахмутом у травні 2023 року.

Related video

Загинула активістка "Правого сектору" та військова 67-ї окремої механізованої бригади (67 ОМБр) Наталя "Іранка" Кузнєцова. Про це повідомив військовий Руслан Каганець у Facebook.

Руслан нагадав, що чоловік Наталі Кузнєцової Віктор Панаско із позивним "Іранець" загинув під Бахмутом у травні 2023 року.

"Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі", – написав Руслан Каганець. Обставини при яких загинула жінка – невідомі.

Що відомо про Наталю Кузнєцову

Наталія Кузнєцова родом із Кіровоградщини, тривалий час жила в Чернігові, звідки родом був її чоловік – офіцер Всеукраїнської організації "Тризуб" ім. Степана Бандери, командир Чернігівського обласного загону Віктор Панаско.

Вона очолювала Чернігівський осередок "Правого сектору". До початку повномасштабної війни в Україні Наталя Кузнєцова працювала у юридичній компанії "SkyLawyers", де керувала київським офісом.

У травні 2022 року вона повідомила, що покинула цивільну службу і пішла служити у лави 3-го окремого стрілецького батальйону 67 ОМБр.

Наталя Кузнєцова та Віктор Панаско

14 березня 2023 року президент України нагородив Наталю Кузнєцову орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Раніше Фокус писав, що 14 серпня на Харківщині загинула медик Олександра Мулькевич – машину медичного батальйону "Госпітальєри" дронами атакували російські військові.