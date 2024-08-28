Муж военной 67-й отдельной механизированной бригады получил несовместимые с жизнью ранения под Бахмутом в мае 2023 года.

Related video

Погибла активистка "Правого сектора" и военная 67-й отдельной механизированной бригады (67 ОМБр) Наталья "Иранка" Кузнецова. Об этом сообщил военный Руслан Каганец в Facebook.

Руслан напомнил, что муж Натальи Кузнецовой Виктор Панаско с позывным "Иранец" погиб под Бахмутом в мае 2023 года.

"Еще одна семья патриотов и националистов на небе", — написал Руслан Каганец. Обстоятельства при которых погибла женщина — неизвестны.

Что известно о Наталье Кузнецовой

Наталья Кузнецова родом из Кировоградщины, долгое время жила в Чернигове, откуда родом был ее муж — офицер Всеукраинской организации "Тризуб" им. Степана Бандеры, командир Черниговского областного отряда Виктор Панаско.

Она возглавляла Черниговскую ячейку "Правого сектора". До начала полномасштабной войны в Украине Наталья Кузнецова работала в юридической компании "SkyLawyers", где руководила киевским офисом.

В мае 2022 года она сообщила, что покинула гражданскую службу и пошла служить в ряды 3-го отдельного стрелкового батальона 67 ОМБр.

Наталья Кузнецова и Виктор Панаско

14 марта 2023 года президент Украины наградил Наталью Кузнецову орденом "За мужество" III степени.

Ранее Фокус писал, что 14 августа на Харьковщине погибла медик Александра Мулькевич — машину медицинского батальона "Госпитальеры" дронами атаковали российские военные.