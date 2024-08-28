Награждена орденом "За мужество": погибла военная Наталья "Иранка" Кузнецова (фото)
Муж военной 67-й отдельной механизированной бригады получил несовместимые с жизнью ранения под Бахмутом в мае 2023 года.
Погибла активистка "Правого сектора" и военная 67-й отдельной механизированной бригады (67 ОМБр) Наталья "Иранка" Кузнецова. Об этом сообщил военный Руслан Каганец в Facebook.
Руслан напомнил, что муж Натальи Кузнецовой Виктор Панаско с позывным "Иранец" погиб под Бахмутом в мае 2023 года.
"Еще одна семья патриотов и националистов на небе", — написал Руслан Каганец. Обстоятельства при которых погибла женщина — неизвестны.
Что известно о Наталье Кузнецовой
Наталья Кузнецова родом из Кировоградщины, долгое время жила в Чернигове, откуда родом был ее муж — офицер Всеукраинской организации "Тризуб" им. Степана Бандеры, командир Черниговского областного отряда Виктор Панаско.
Она возглавляла Черниговскую ячейку "Правого сектора". До начала полномасштабной войны в Украине Наталья Кузнецова работала в юридической компании "SkyLawyers", где руководила киевским офисом.
В мае 2022 года она сообщила, что покинула гражданскую службу и пошла служить в ряды 3-го отдельного стрелкового батальона 67 ОМБр.
14 марта 2023 года президент Украины наградил Наталью Кузнецову орденом "За мужество" III степени.
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