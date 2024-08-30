Бойовий медик, який дістав поранення під Бахмутом, виступить на Параолімпійських іграх у Парижі

Волейболіст Євген Корінець є одним зі 140 українських спортсменів, які візьмуть участь у Параолімпіаді 2024.

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Колишній військовий фельдшер Євген Корінець, чия ліва нога була ампутована до стегна після важкого поранення під час війни з Росією, увійшов у національну збірну з волейболу сидячи та поспілкувався під час перерви у тренуваннях із колегами-спортсменами перед Паралімпійськими іграми в Парижі, що відкрилися 28 серпня. Про це пише Reuters.

Євген Корінець, уродженець Житомира, був поранений у березні минулого року в запеклих боях неподалік міста Бахмут. Він розповів, що того дня, коли в лютому 2022 року Росія ввела війська в Україну, він одразу ж вирушив до військкомату.

Спочатку він долучився до загону оборони, якому було доручено захищати критично важливі об'єкти інфраструктури, а згодом перейшов до 30-ї окремої механізованої бригади як фельдшер, що дислокувалася неподалік Бахмута.

Місто стало ареною чи не найзапекліших зіткнень за всю війну і в травні минулого року Росія взяла під контроль його майже повністю зруйновані вулиці.

"Я майже попрощався з життям. У моїй голові була одна думка: "Мені 25, я ніде не був, нікуди не їздив, не бачив світу, а тепер я вмираю", — згадує він. Але через сімнадцять місяців життя ветерана змінилося.

Євген Корінець, ветеран ЗСУ та спортсмен Фото: Соцмережi

"Тепер я подорожую, я був скрізь: у США, Китаї, в таких країнах, і, звісно, в Європі теж", — сказав Корінець на початку серпня під час перерви в тренуваннях.

Він є одним із приблизно 140 українських спортсменів, які візьмуть участь у Паралімпійських іграх 2024 року. Ці змагання набули особливої значущості після повномасштабного вторгнення Росії, унаслідок якого тисячі солдатів і мирних жителів зазнали травм, що змінили їхні життя.

Російські та білоруські спортсмени можуть змагатися тільки як нейтральні країни і без прапорів, оскільки їхня участь у світових спортивних заходах була суттєво обмежена після повномасштабного вторгнення в Україну.

Для Корінця спорт став величезною підмогою у відновленні після втрати кінцівки і він закликав інших ветеранів спробувати себе в різних видах спорту.

Євген Корінець із колегами Фото: Соцмережi

Їхня реабілітація в суспільстві є величезною проблемою для влади за два з половиною роки після повномасштабного вторгнення ЗС РФ, що характеризується інтенсивним артилерійським вогнем і сильно замінованими полями битв.

"Усі види спорту мають бути популяризовані в містах, щоб ветерани війни не сиділи вдома, не знаючи, чим зайнятися. Хлопці повинні постійно дзвонити їм, говорити їм: "Це заняття доступне, давай тренуватися разом, підемо, підемо", — каже Корінець.

Виступи України на нещодавніх Паралімпійських іграх значно перевершили виступи на Олімпійських іграх. Паралімпійська збірна посіла шосте місце на Іграх у Токіо 2021 року і третє місце в Бразилії 2016 року. У 2024 році в українських параолімпійців поки що чотири медалі: усі за плавання.

"Срібло" здобули в боротьбі Антон Коль та Ірина Пойда.

А бронзові нагороди дісталися Ганні Гонтар та Олександру Комарову.

В агентстві Reuters зазначили, що матеріал про Євгена Корінця зроблений журналістом Іваном Любишем-Кирдеєм на початку серпня. Це був один з останніх сюжетів, які він зняв перед ракетним ударом по готелю, в якому він і команда Reuters зупинилися в українському місті Краматорськ. Іван залишається в критичному стані в лікарні. Радник Reuters з безпеки Раян Еванс загинув унаслідок атаки.