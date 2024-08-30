Боевой медик, получивший ранение под Бахмутом, выступит на Параолимпийских играх в Париже

Волейболист Евгений Коринец является одним из 140 украинских спортсменов, который примут участие в Параолимпиаде 2024.

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Бывший военный фельдшер Евгений Коринец, чья левая нога была ампутирована по бедро после тяжелого ранения во время войны с Россией, вошел в национальную сборную по волейболу сидя и пообщался во время перерыва в тренировках с коллегами-спортсменами перед Паралимпийскими играми в Париже, которые открылись в 28 августа. Об этом пишет Reuters.

Евгений Коринец, уроженец Житомира, был ранен в марте прошлого года в ожесточенных боях недалеко от города Бахмут. Он рассказал, что в тот день, когда в феврале 2022 года Россия ввела войска в Украину, он сразу же отправился в военкомат.

Сначала он присоединился к отряду обороны, которому было поручено защищать критически важные объекты инфраструктуры, а затем перешел в 30-ю отдельную механизированную бригаду в качестве фельдшера, дислоцированного недалеко от Бахмута.

Город стал ареной некоторых из самых ожесточенных столкновений за всю войну, и в мае прошлого года Россия взяла под контроль его почти полностью разрушенные улицы.

"Я почти попрощался с жизнью. В моей голове была одна мысль: "Мне 25, я нигде не был, никуда не ездил, не видел мира, а теперь я умираю", — вспоминает он. Но спустя семнадцать месяцев жизнь ветерана изменилась.

Евгений Коринец, ветеран ВСУ и спортсмен Фото: Соцсети

"Теперь я путешествую, я был везде: в США, Китае, в таких странах, и, конечно, в Европе тоже", — сказал Коринец в начале августа во время перерыва в тренировках.

Он является одним из примерно 140 украинских спортсменов, которые примут участие в Паралимпийских играх 2024 года. Эти соревнования приобрели особую значимость после полномасштабного вторжения России, в результате которого тысячи солдат и мирных жителей получили травмы, изменившие их жизни.

Российские и белорусские спортсмены могут соревноваться только как нейтральные страны и без флагов, поскольку их участие в мировых спортивных мероприятиях было существенно ограничено после полномасштабного вторжения в Украину.

Для Коринца спорт стал огромным подспорьем в восстановлении после потери конечности, и он призвал других ветеранов попробовать себя в различных видах спорта.

Евгений Коринец с коллегами Фото: Соцсети

Их реабилитация в обществе является огромной проблемой для властей спустя два с половиной года после полномасштабного вторжения ВС РФ, характеризующегося интенсивным артиллерийским огнем и сильно заминированными полями сражений.

"Все виды спорта должны быть популяризированы в городах, чтобы ветераны войны не сидели дома, не зная, чем заняться. Ребята должны постоянно звонить им, говорить им: "Это занятие доступно, давай тренироваться вместе, пойдем, пойдем", — говорит Коринец.

Выступления Украины на недавних Паралимпийских играх значительно превзошли выступления на Олимпийских играх. Паралимпийская сборная заняла шестое место на Играх в Токио в 2021 году и третье место в Бразилии в 2016 году. В 2024 году у украинских параолимпийцев пока четыре медали: все за плавание.

"Серебро" добыли в борьбе Антон Коль и Ирина Пойда.

А бронзовые награды достались Анне Гонтар и Александру Комарову.

В агентстве Reuters отметили, что материал про Евгений Коринца сделан журналистом Иваном Любишем-Кирдеем в начале августа. Это был один из последних сюжетов, которые он снял перед ракетным ударом по отелю, в котором он и команда Reuters остановились в украинском городе Краматорск. Иван остается в критическом состоянии в больнице. Советник Reuters по безопасности Райан Эванс погиб в результате атаки.