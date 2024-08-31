"Не хочется верить": на передовой погиб кикбоксер-чемпион Роман Головатюк (фото)

Жизнь заслуженного мастера спорта оборвалась в 28 лет. Он сменил ринг на военные позиции после полномасштабного вторжения ВС РФ.

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На фронте погиб известный украинский спортсмен и доброволец Роман Головатюк. Об этом 31 августа сообщил мэр Каменца-Подольского Михаил Поситко.

"Это ужасная новость, в которую не хочется верить. Хочется, чтобы это было ошибкой", — отметил он.

Городской голова подчеркнул, что Головатюк был известен в городе, всей Украине и мире как спортсмен, чемпион, патриот и настоящий казак. Кикбоксер сделал большой вклад в развитие отечественного спорта.

"Имел честь быть знакомым лично. Как же не хочется писать в прошедшем времени...", — написал Поситко.

По его словам, с первых дней полномасштабной войны Головатюк оставил свою спортивную карьеру и отправился на фронт добровольцем. Его гибель — это большая потеря для Украины, однако спортсмен останется в истории и памяти.

"Спи спокойно, наш Герой, светлая память, Чемпион!", — добавил мэр.

Фото Романа Головатюка Фото: Каменец-Подольский городской совет / Facebook

В Спортивном комитете Украины сообщили, что в сентябре заслуженному мастеру спорта должно было бы исполниться 29 лет.

Головатюк — родом из Хмельницкой области, и в комитете его назвали один из лучших спортсменов по кикбоксингу WAKO. Украинец громко заявил о себе в 22 года, когда получил медаль на Всемирных играх в Польше 2017 года.

С тех пор карьера кикбоксера шла только вверх. Он стал ЗМС по кикбоксингу WAKO, финалистом Всемирных игр, чемпионом мира, многократным обладателем Кубков мира и Европы, многократным чемпионом Украины.

Фото Романа Головатюка Фото: Каменец-Подольский городской совет / Facebook

"Славный атлет, настоящий украинец, воин и герой. Страна потеряла высококлассного спортсмена, патриота. Родные, близкие потеряли настоящего друга, надежную опору. Обидно, что война забирает лучших", — подчеркнули в комитете.

Напомним, бывший военный фельдшер Евгений Коринец получил ранение на Бахмутском направлении и потерял левую ногу до бедра. Однако ампутация не сломала украинца, и он вошел в национальную сборную по волейболу сидя.

28 августа стало известно о гибели военнослужащей Натальи "Иранки" Кузнецовой. Ее муж потерял жизнь под Бахмутом в мае 2023 года.