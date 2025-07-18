"Зазнав прямого влучання": дрон атакував автомобіль головного рабина Херсона (відео)

Ударний безпілотник атакував автомобіль головного рабина Херсона та Херсонської області, коли той рухався дорогою.

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У салоні автомобіля, окрім самого рабина, перебували члени його родини, повідомила Об'єднана єврейська община України.

"Дроном атаковано авто рабина Херсона. Автомобіль головного рабина Херсона та області Йосефа-Іцхака Вольфа зазнав прямого влучання дрона під час руху", — йдеться у підписі до оприлюдненого відео.

На кадрах видно вщент понівечений позашляховик, у якого відчинені дверцята з правого боку та повністю зірвано капот.

"У салоні перебували сам рабин і члени його родини. На щастя, усі залишилися неушкодженими. Машина серйозно пошкоджена спереду", — зазначили в об'єднаній єврейській общині України.

На момент публікації матеріалу українська влада не коментувала інформації щодо влучання дрона по автомобілю головного рабина Херсона та області.

Нагадаємо, у вересні 2024 року на фронті загинув син Головного рабина України.

Фокус також писав про те, що дочка головного рабина Росії стане дружиною сина рабина Одеси та півдня України.