Повреждены дома и торговый центр: ВС РФ ударили КАБами по жилому району Сум (видео)

Вечером 21 июля россияне атаковали Сумы управляемыми авиационными бомбами (КАБ): под ударом оказался жилой район города, в результате чего повреждены по меньшей мере 5 домов, торговый центр и автомобили.

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В результате ударов по спальному району Сум за помощью медиков обратилось по меньшей мере 12 человек. О последствиях российского обстрела рассказал председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Об угрозе ударов управляемых авиационных бомб для Сумской области Воздушные силы предупреждали еще около 22:00 часов. Около 22:30 часов в городе прогремели взрывы, сообщили местные СМИ.

Вскоре председатель ОВА информировал, что около 22:30 часов россияне ударили по Ковпаковскому району Сумской общины.

По словам исполняющего обязанности городского головы города Сумы Артема Кобзаря, предварительно было известно о по меньшей мере 3 пострадавших. Также чиновник отметил, что в результате удара поврежден многоквартирный жилой дом — в нем выбиты окна и разрушены балконы.

Вскоре Олег Григоров уточнил информацию о последствиях атаки по городу: по его данным, по меньшей мере 12 человек обратились за помощью медиков, двух пострадавших госпитализировали. В общем повреждены 5 многоквартирных жилых домов, торговый центр и 18 автомобилей.

Также в ОВА показали кадры последствий атаки КАБов по городу.

"После удара врага многие жители спального района находятся в шоковом состоянии", — отметил Григоров.

На местах российской атаки в Сумах работают медики, психологи, экстренные службы.

Артем Кобзарь также анонсировал развертывание 22 июля в 08:00 часов на территории садика №22 штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, под утро 21 июля ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по Украине крылатыми ракетами и "Шахедами".

Также в сети 21 июля киевляне рассказали, как пережили массированный обстрел ВС РФ.