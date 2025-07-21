Крылатые ракеты и "Шахеды": россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине (видео)

Российская армия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине. Взрывы прогремели в восточных, северных, центральных областях, часть целей достала западных регионов и атаковала Ивано-Франковск. Под массированным ударом этой ночью оказался Киев и Харьков.

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Россияне атаковали украинскую столицу десятками ударных БпЛА. Дроны также ударили по Ивано-Франковской области: там прогремели взрывы. Фокус собрал актуальные данные о массированном ночном обстреле ВС РФ.

Атака "Шахедов"

Россияне запустили "Шахеды" по Украине еще вечером 20 июля. Воздушные силы информировали о движении нескольких первых групп ударных БПЛА, которые заходили с юга на Запорожскую и с севера на Сумскую области.

Ударные дроны атаковали Днепропетровскую область — под ударом оказался Павлоград, в городе прогремели взрывы. Также взрывы прозвучали в Винницкой области — там активно работали силы ПВО по вражеским целям в небе.

Около 02:00 часов дроны массированно атаковали Харьков: в городе зафиксированы попадания, поднялся сильный пожар. Пострадали жилые дома и гражданское предприятие.

Под масштабной атакой ночью 21 июля оказалась также украинская столица: в разных районах Киева в течение нескольких часов раздавались взрывы. Мониторинговые каналы предупреждали о движении не менее 50 ударных БпЛА на столицу с разных направлений.

В результате массированного обстрела в Киеве поднялся пожар на станции метро "Лукьяновская", сообщили СМИ. Там прятались люди во время воздушной тревоги. В сети распространили кадры со станции.

Предварительно, пострадал вход на станцию метро, как уточнил впоследствии глава КГВА.

По предварительной информации главы КГВА Тимура Ткаченко, последствия российской атаки по Киеву зафиксированы в трех районах: Дарницком, Днепровском и Шевченковском. В городе поднялся ряд пожаров — горят дома, супермаркет и детский сад.

По информации Виталия Кличко, в столице состоялся вызов медиков в Дарницкий, Днепровский, Шевченковский, Соломенский районы.

Также "Шахеды" ночью добрались до западных регионов: в Ивано-Франковске прогремела серия взрывов, сообщила корреспондентка Фокуса.

Ракетная атака

Около 03:40 часов мониторинговые каналы зафиксировали вхождение крылатых ракеты типа Х-101 в воздушное пространство Украины.

Крылатые ракеты двигались через Полтавскую область и Черниговскую, часть воздушных целей двигалась в направлении Киевской области, сообщили Воздушные силы Украины.

Несколько крылатых ракет взяли курс на столицу: город оказался под комбинированным дроново-ракетным ударом. Мониторинговые каналы предполагали, что ракеты могут содержать кассетные боеприпасы.

Часть крылатых ракет двигалась западным курсом через Винницкую область.

Из Винницкой области крылатые ракеты двигались на Хмельницкую, а оттуда курсом на Тернопольскую и Черновицкую области.

Взрывы прогремели в Черновицкой области.

Также часть крылатых ракет добралась до Ивано-Франковщины: под ударом оказался областной центр, там раздались взрывы.

Последствия ночной атаки устанавливаются. На момент публикации продолжается воздушная тревога по Украине из-за угрозы БпЛА.

Отметим, что также ночью 21 июля российская армия атаковала Украину "Кинжалами" и крылатыми ракетами типа "Калибр".

Напомним, российская армия ночью 21 июля нанесла массированный удар по Харькову БпЛА: под атакой оказался Киевский район города, поднялись пожары.

Также ВС РФ осуществили массированные пуски "Шахедов" по Украине: дроны двигались с разных направлений и атаковали ряд регионов.