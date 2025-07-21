ВС РФ комбинированно атакуют Украину крылатыми ракетами, "Кинжалами" и "Шахедами"

отправить в Messenger

отправить в Whatsapp

отправить в Viber

отправить в Telegram

Ночью 21 июля российская армия комбинированно и массированно атакуют Украину крылатыми ракетами, "Кинжалами" и ударными БпЛА.

Related video

Россияне около 02:20 часов запустили крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. Параллельно Украину массированно атаковали ударные БпЛА. Фокус собрал информацию о ночном обстреле.

Около 02:40 часов первые крылатые ракеты с моря вошли в воздушное пространство Украины, сообщили мониторинговые каналы.

Ракеты заходили через оккупированную часть Херсонской области и двигались северо-западным курсом.

Параллельно ВС РФ массированно атакуют Украину "Шахедами": под ударом оказался Харьков, Киевская область и столица.

Новость дополняется...