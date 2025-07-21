Крилаті ракети і "Шахеди": росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні (відео)

Російська армія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Вибухи пролунали у східних, північних, центральних областях, частина цілей дістала західних регіонів та атакувала Івано-Франківськ. Під масованим ударом цієї ночі опинився Київ та Харків.

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Росіяни атакували українську столицю десятками ударних БпЛА. Дрони також вдарили по Івано-Франківщині: там прогриміли вибухи. Фокус зібрав актуальні дані про масований нічний обстріл ЗС РФ.

Атака "Шахедів"

Росіяни запустили "Шахеди" по Україні ще увечері 20 липня. Повітряні сили інформували про рух кількох перших груп ударних БпЛА, що заходили із півдня на Запорізьку та із півночі на Сумську області.

Ударні дрони атакували Дніпропетровську область — під ударом опинився Павлоград, у місті пролунали вибухи. Також вибухи пролунали у Вінницькій області — там активно працювали сили ППО по ворожих цілях у небі.

Близько 02:00 години дрони масовано атакували Харків: у місті зафіксовані влучання, здійнялася сильна пожежа. Постраждали житлові будинки та цивільне підприємство.

Під масштабною атакою уночі 21 липня опинилася також українська столиця: у різних районах Києва упродовж кількох годин лунали вибухи. Моніторингові канали попереджали про рух щонайменше 50 ударних БпЛА на столицю з різних напрямків.

Внаслідок масованого обстрілу у Києві здійнялася пожежа на станції метро "Лук'янівська", повідомили ЗМІ. Там ховалися люди під час повітряної тривоги. У мережі поширили кадри зі станції.

Попередньо, постраждав вхід до станції метро, як уточнив згодом голова КМВА.

За попередньою інформацією голови КМВА Тимура Ткаченка, наслідки російської атаки по Києву зафіксовано у трьох районах: Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському. У місті здійнялася низка пожеж — палають будинки, супермаркет та дитячий садочок.

За інформацією Віталія Кличка, у столиці відбувся виклик медиків у Дарницький, Дніпровський, Шевченківський, Солом'янський райони.

Також "Шахеди" уночі дісталися західних регіонів: в Івано-Франківську прогриміла серія вибухів, повідомила кореспондентка Фокусу.

Ракетна атака

Близько 03:40 години моніторингові канали зафіксували входження крилатих ракети типу Х-101 у повітряний простір України.

Крилаті ракети рухалися крізь Полтавську область та Чернігівську, частина повітряних цілей рухалася у напрямку Київщини, повідомили Повітряні сили України.

Кілька крилатих ракет взяли курс на столицю: місто опинилося під комбінованим дроново-ракетним ударом. Моніторингові канали припускали, що ракети можуть містити касетні боєприпаси.

Частина крилатих ракет рухалася західним курсом через Вінницьку область.

З Вінницької області крилаті ракети рухалися на Хмельницьку, а звідти курсом на Тернопільську та Чернівецьку області.

Вибухи пролунали у Чернівецькій області.

Також частина крилатих ракет дісталася Івано-Франківщини: під ударом опинився обласний центр, там пролунали вибухи.

Наслідки нічної атаки встановлюються. На момент публікації триває повітряна тривога по Україні через загрозу БпЛА.

Зазначимо, що також уночі 21 липня російська армія атакувала Україну "Кинджалами" та крилатими ракетами типу "Калібр".

Нагадаємо, російська армія уночі 21 липня завдала масованого удару по Харкову БпЛА: під атакою опинився Київський район міста, здійнялися пожежі.

Також ЗС РФ здійснили масовані пуски "Шахедів" по Україні: дрони рухалися із різних напрямків та атакували низку регіонів.