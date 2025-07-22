Пошкоджені будинки і торговий центр: ЗС РФ вдарили КАБами по житловому району Сум (відео)

Увечері 21 липня росіяни атакували Суми керованими авіаційними бомбами (КАБ): під ударом опинився житловий район міста, внаслідок чого пошкоджені щонайменше 5 будинків, торговий центр та автомобілі.

Related video

Внаслідок ударів по спальному району Сум за допомогою медиків звернулося щонайменше 12 людей. Про наслідки російського обстрілу розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Про загрозу ударів керованих авіаційних бомб для Сумської області Повітряні сили попереджали ще близько 22:00 години. Близько 22:30 години у місті прогриміли вибухи, повідомили місцеві ЗМІ.

Невдовзі голова ОВА інформував, що близько 22:30 години росіяни вдарили по Ковпаківському району Сумської громади.

За словами виконувача обов'язків міського голови міста Суми Артема Кобзара, попередньо було відомо про щонайменше 3 постраждалих. Також посадовець зазначив, що внаслідок удару пошкоджений багатоквартирний житловий будинок — у ньому вибиті війна та зруйновані балкони.

Невдовзі Олег Григоров уточнив інформацію щодо наслідків атаки по місту: за його даними, щонайменше 12 людей звернулися за допомогою медиків, двох постраждалих госпіталізували. Загалом пошкоджені 5 багатоквартирних житлових будинків, торговий центр та 18 автомобілів.

Також в ОВА показали кадри наслідків атаки КАБів по місту.

"Після удару ворога багато мешканців спального району перебувають у шоковому стані", — зазначив Григоров.

На місцях російської атаки у Сумах працюють медики, психологи, екстрені служби.

Артем Кобзар також анонсував розгортання 22 липня об 08:00 годині на території садочка №22 штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, під ранок 21 липня ЗС РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні крилатими ракетами та "Шахедами".

Також у мережі 21 липня кияни розповіли, як пережили масований обстріл ЗС РФ.