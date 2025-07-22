Удары ВС РФ по Сумах и Одессе: что известно о последствиях ночной атаки (фото)

Ночью 21-22 июля российские войска нанесли масштабные удары ударными беспилотниками по Одессе и Сумах. В городах возникли пожары, повреждены здания, также есть раненые среди мирного населения.

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В частности, в ГСЧС Украины рассказали, что из-за атаки ударными дронами в Одессе загорелись автомобили на парковке, в многоэтажке выбило окна, а также поврежден магазин. Один человек получил травмы. На месте работали психологи и спасатели. Всего к ликвидации последствий привлекли 62 специалиста и 17 единиц техники.

По словам городского головы Геннадия Труханова, часть беспилотников летела непосредственно на Одессу. В одном из районов города выбиты окна в многоэтажных домах, рядом с ними сгорели автомобили. В другой части города зафиксировали пожар в административном здании.

Городской голова также добавил, что информации о погибших или новых пострадавших пока не поступало. На месте продолжают работать экстренные службы.

Отметим, что ночью на Одессу двигались по меньшей мере 12 ударных дронов. Впоследствии, около 02:10 часов в городе прогремели взрывы. в последующие минуты атака по городу продолжилась.

Что по состоянию на утро 22 июля известно об атаке по Сумах

Кроме того, масштабный удар врага потерпел и другой украинский город — Сумы. По информации ГСЧС, поздно вечером 21 июля армия РФ применила управляемые авиабомбы по городу.

Спасатели прибыли на место, эвакуировали жителей поврежденных домов, спасли двух граждан, ликвидировали очаги возгораний и обследовали территорию.

Последствия ночной атаки в Сумах Фото: ГСЧС Украины

В результате атаки ранены три человека, среди которых один ребенок. Всего за медицинской помощью обратились 12 человек.

Повреждены пять многоквартирных домов, 18 автомобилей и торговый центр.

Сейчас обновленной информации о последствиях атаки РФ секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь не предоставлял, однако ночью он сообщил, что два взрыва, которые слышали жители, — это попадание управляемых авиабомб по одному из районов города.

"Предварительно погибших нет, но есть трое пострадавших, поврежден многоквартирный жилой дом — выбиты окна, разрушены балконы. На месте работают все необходимые службы", — говорится в сообщении.

Также Артем Кобзарь отметил, что в 08:00 часов будет развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в 22-м детском саду. Также будет работать пункт выдачи фанеры для жителей. К работам присоединятся общественные объединения и работники Сумского городского совета для скорейшего восстановления последствий атаки.

Отметим, что об угрозе ударов управляемых авиационных бомб для Сумской области Воздушные силы предупреждали еще около 22:00 часов. Около 22:30 часов в городе прогремели взрывы.