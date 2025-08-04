ЗС РФ запустили "Кинджали" по Україні: де лунають вибухи, деталі

Пуск аеробалістичних ракет Х-47М2 стався одразу після оголошення масштабної повітряної тривоги. За даними командування, винищувачі МіГ-31К випустили щонайменше два "Кинджали" в напрямку українських міст.

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Повітряні сили (ПС) ЗСУ повідомили про пуски двох ракет "Кинджал" із території Росії.

Повітряна тривога в Україні у зв'язку зі зльотом винищувача МіГ-31К почалася о 8:55. Буквально за хвилину командування ПС ЗСУ повідомило про швидкісну ціль у Чернігівській області, яка рухалася до Київської області.

Далі вектор ракети змінився на Житомирську та Хмельницьку області в напрямку Старокостянтинова.

Кореспонденти "Суспільне Хмельницький" повідомили про звуки вибухів після сигналу тривоги.

Моніторингові канали писали, що друга ракета, яка летіла в напрямку Старокостянтинова, могла бути хибною ціллю. Інші подробиці атаки наразі невідомі.

Нагадаємо, в ніч на 3 серпня війська РФ атакували міста України 76 ударними дронами, а також балістичною ракетою "Іскандер-М" і крилатою Х-22. Деякі житлові будинки зазнали сильних пошкоджень.

Фокус також писав про удар 2 серпня авіабомбами по мікрорайону Корабел у Херсоні. Унаслідок удару пошкоджено міст і газопровід.