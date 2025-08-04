ВС РФ запустили "Кинжалы" по Украине: где раздаются взрывы, детали

Пуска аэробалистических ракет Х-47М2 произошла сразу после объявления масштабной воздушной тревоги. По данным командования, истребители МиГ-31К выпустили по меньшей мере два "Кинжала" в направлении украинских городов.

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Воздушная тревога по Украине в связи со взлетом истребителя МиГ-31К началась в 8:55. Буквально через минуту командование ВС ВСУ сообщило о скоростной цели в Черниговской области, которая двигалась к Киевской области.

Далее вектор ракеты сменился на Житомирскую и Хмельницкую области в направлении Староконстантинова.

Кореспонденти "Суспільне Хмельницький" сообщили о звуках взрывов после сигнала тревоги.

Мониторинговые каналы писали, что вторая ракета, летевшая в направлении Староконстантинова, могла быть ложной целью. Другие подробности атаки на данный момент неизвестны.

Напомним, в ночь на 3 августа войска РФ атаковали города Украины 76 ударными дронами, а также баллистической ракетой "Искандер-М" и крылатой Х-22. Некоторые жилые дома получили сильные повреждения.

Фокус также писал об ударе 2 августа авиабомбами по микрорайону Корабел в Херсоне. В результате удара поврежден мост и газопровод.