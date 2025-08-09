В России прогремел взрыв на химическом заводе: произошла утечка хлора, много пострадавших (видео)

Местные паблики пишут, что взрыв на предприятии в Стерлитамаке произошел во время проверки давления на установке. Известно о по меньшей мере 25 пострадавших.

В Стерлитамаке в Башкортостане в РФ утром, 9 августа, на территории предприятия "Башкирская содовая компания" прогремел взрыв. Об этом пишет российское издание URA.RU.

Как отмечает СМИ, первые сообщения о взрыве начали поступать в 9:25. Сначала сообщалось о "хлопке" газовоздушной смеси, но без дальнейшего горения.

"По данным Следственного комитета Республики Башкортостан, в результате происшествия пострадали 16 человек. При этом информации о погибших нет. Предварительная причина взрыва — несчастный случай. Впоследствии в Минздраве по региону сообщили, что после взрыва на заводе 25 человек были доставлены в больницу", — пишет издание.

В МЧС отметили, что к ликвидации последствий были привлечены силы Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 42 человек и 15 единиц техники. На месте взрыва работает 19 бригад скорой помощи из Уфы.

Местные паблики пишут, что взрыв на предприятии в Стерлитамаке произошел во время проверки давления на установке.

"Местные говорят, что молодого человека отправили к установке, и в этот момент взорвалось. Пожара на месте не было", — говорится в сообщении в телеграм-канале "Уфа. Башкортостан. Новости".

Также местные паблики пишут, что на предприятии в результате взрыва произошла утечка хлора.

"Утечка хлора произошла во время взрыва в Стерлитамаке. Взрыв произошел в цехе по производству винилхлорида. Жителям близлежащих территорий рекомендовано закрыть окна. 25 человек госпитализированы с ожогами глаз, отеками легких, химическими ожогами дыхательных путей и отравлением химическим веществом. Погибших нет", — говорится в сообщении.

Предварительная версия причины взрыва: разгерметизация технологического трубопровода пирогаза сварным швом при плановом измерении давления. Трубопровод был оснащен автоматической защитой, что позволило избежать более масштабных последствий.

"Башкирская содовая компания": что известно о предприятии

АО "Башкирская содовая компания" образовано в мае 2013 года путем объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". На сегодняшний день предприятие является одним из крупнейших химических комплексов страны.

Компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, и второе место по выпуску ПВХ и каустической соды. Кроме этого завод является одним из лидеров по производству кабельных пластикатов.

"Башкирская содовая компания" является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта катионного полиэлектролита.

