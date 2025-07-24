Попри погрози санкціями Індія відправила до РФ велику партію вибухівки

У МЗС Індії кажуть, що експорт товарів подвійного призначення не порушує законодаство та ураховує міжнародні зобов’язання щодо нерозповсюдження.

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В Індії компанія Ideal Detonators Private Limited відправила до Росії вибухові речовини військового призначення на $1,4 мільйона. Про це пише Reuters із посиланням на дані індійської митниці.

Партію вибухівки відправили в грудні 2024 року.

Йдеться про HMX (октоген). Ця потужна вибухова сполука широко використовується в ракетних двигунах, боєголовках і торпедах. Відомо, що вибухівку отримала російська компанія "Промсинтез", яка зазнала дронової атаки навесні 2024 року.

Між тим США раніше застерігали світову спільноту від продажу Росії НМХ, який вважають критично важливим для її військових зусиль.

"Ми неодноразово попереджали, що будь-яка іноземна компанія, яка підтримує військово-промислову базу Росії, ризикує опинитися під санкціями", — наголосив речник Держдепартаменту США.

За інформацією митниці, одна партія HMX на суму понад $1 млн отримав "Промсинтез", іншу — на $405 тис. — High Technology Initiation Systems. Обидві компанії базуються в Самарській області РФ.

У МЗС Індії кажуть, що експорт товарів подвійного призначення не порушує законодаство та ураховує міжнародні зобов’язання щодо нерозповсюдження.

Білий дім, як повідомляють джерела, серйозно розглядає можливість запровадження санкцій проти експортерів HMX, зокрема — на тлі публічних заяв президента США Дональда Трампа щодо запровадження санкцій до тих компаній, які продовжують співпрацювати з військовою промисловістю РФ.

Нагадаємо, що Китай отримав від РФ велике замовлення на акумулятори для дронів. Контракт оформлюється через дворівневу систему посередників, щоб зберегти конфіденційність щодо кінцевого споживача.