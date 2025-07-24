Контракт оформлюється через дворівневу систему посередників, щоб зберегти конфіденційність щодо кінцевого споживача. Крім цього така схема дозволяє китайським компаніям уникати прямого порушення міжнародних санкцій.

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У Китаї виробники акумуляторів для дронів донедавна перебували на межі банкрутства через жорстку внутрішню конкуренцію. Втім, не так давно вони знайшли "рятівне коло" у війні між Росією та Україною. Про це пише Nikkei Asia.

Зараз китайські виробники акумуляторів для дронів заявляють, що їхній бізнес процвітає, оскільки вони продають свою продукцію для використання у війні в Україні.

Йдеться про акумулятори, які активно застосовуються в бойових дронах, зокрема, у FPV-дронах.

"Минулого місяця ми отримали велике замовлення з Росії на сотні мільйонів юанів. Перед підписанням контракту наш завод відвідали російські офіційні особи, щоб перевірити якість продукції", — розповів представник одного з підприємств у місті Дунгуань.

Він зауважив, що контракт оформлюється через дворівневу систему посередників, щоб зберегти конфіденційність щодо кінцевого споживача.

Крім цього така схема дозволяє китайським компаніям уникати прямого порушення міжнародних санкцій.

Китайські виробники дронів заявляють, що зараз їхня галузь буквально "відродилася" і зараз міжнародні замовлення складають 70-80%.

"Ми не розбираємося в політиці. Хто заплатить — тому й продаємо", — сказав співрозмовник видання.

Минулоріч Росія імпортувала вдвічі більше акумуляторів, ніж Україна.

Нагадаємо, що постійний представник США у НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай він веде проксі-війну руками Росії, щоб зайняти Сполучені Штати та союзників війною РФ проти України.