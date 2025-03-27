Мир — добре, мир за будь-яку ціну — ні: чому Росія виграє більше за Україну від припинення вогню в Чорному морі

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Росія і Україна домовилися про припинення вогню в Чорному морі, йдеться в нещодавній заяві Білого дому.

Конкретно сказано: "Сполучені Штати і Росія домовилися забезпечити безпечне судноплавство, унеможливити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

І далі: "Сполучені Штати допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити вартість страхування морських перевезень, розширити доступ до портів і платіжних систем для таких операцій, розробити заходи з реалізації домовленості президента Трампа та президента Путіна про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України. Сполучені Штати і Росія продовжать роботу з досягнення міцного і тривалого миру".

У зв'язку з цим виникають три запитання. По-перше, чи є це першим натяком на прогрес у справі припинення вогню у війні загалом, що досі виглядало малоймовірним? По-друге, як це вплине на торгівлю в чорноморських портах і чи вплине взагалі? По-третє, що це означатиме для з таким трудом завойованого морського панування України?

Щодо першого питання поки рано говорити. У релізі багато хвалебних слів на адресу Саудівської Аравії, і варто зазначити: до початку перемовин США висловлювали сподівання, що перемир'я в Чорному морі перейде в ширше припинення вогню.

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Цікавим є питання про те, як це позначиться на торгівлі. Морське панування України було настільки велике, що з початку 2024 року експорт та імпорт в Україну і з неї в будь-якому разі перебував на рівні, близькому до довоєнного. Удари, завдані 2023 року за допомогою добре спланованої і виконаної комбінації спецпризначенців, ракет і безпілотників, ефективно витіснили Чорноморський флот із Севастополя — він майже сховався у східній частині моря. За винятком постійно присутньої загрози мін, що вільно плавають, і випадкових стратегічно ризикованих ракетних пострілів, свободу судноплавства для українців було здебільшого відновлено. Економіка України та країн, що залежать від її зерна, зацікавлена в тому, щоб це не змінилося.

Росіяни, які зазнали поразки від українців у військово-морській сфері, схоже, більше виграють від припинення вогню. Раніше я писав, що Чорноморський флот, який вийшов з укриття і отримав можливість розгулювати, де йому заманеться, може загрожувати морському пануванню України і, відповідно, торговому статус-кво. Якщо мирний процес дійде до того, що Туреччина зніме обмеження на прохід через Босфор, передбачені Конвенцією Монтре, знову дозволивши прохід російським військовим кораблям, то це може стати катастрофою. Я думаю, що останнє поки що малоймовірно, але тим часом флот, якому дозволено перегруповуватися, поповнювати запаси і діяти в західній частині моря без страху, можливо, і буде небезпечнішим, а якщо перемир'я не стануть дотримуватися, він отримає більше можливостей для відновлення атаки.

Загалом, це втішна подія, хоча ще занадто рано судити про те, хто від неї більше виграє. Однак здається, що угода буде більш вигідною для Росії, ніж для України, яка вже виграла свою військово-морську битву в Чорному морі. І припинення вогню, швидше за все, буде неміцним.

Мир — це добре: мир за будь-яку ціну — ні.

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