"Не забывайте, что Зеленскому предлагали выезд": Стармер "бросил вызов" плану Трампа, — Тһе Telegraph

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду на завершение войны уже к лету, а также рассказал о том, на какой стадии находятся переговоры о прекращении огня. Также британский чиновник отклонил риторику Белого дома и рассказал, виноват ли президент Украины Владимир Зеленский в отсутствии сейчас мирного соглашения.

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Об этих и других деталях разговора с журналистами рассказало издание Тһе Telegraph вечером 24 апреля.

Стармер подчеркнул, что сейчас стадия переговоров является "довольно напряженной". Однако при этом британский премьер надеется, что прекращение огня в Украине достигнут уже к нынешнему лету.

"Мы находимся на напряженной стадии переговоров".

Комментируя вопрос о мирном плане президента Дональда Трампа, Стармер отметил, что такие вопросы должна выяснять только Украина. Зато Кремль должен сесть за стол переговоров, утверждает британский премьер.

"Я всегда помню о том, что именно Украина должна решать эти вопросы — это не дело других людей решать от имени Украины. И Россия должна сесть за стол для безусловного прекращения огня", — заявил чиновник.

Что касается предложения признать Крым российским, Стармер отказался комментировать.

"Это не мне говорить. Это часть дискуссий", — сказал британский премьер.

Также журналисты спросили у Кира Стармера, виноват ли, по его мнению, Владимир Зеленский в том, что пока нет мирного соглашения.

"Нет. Россия является агрессором. Никогда не забывайте, что Зеленскому предложили безопасный выезд из его страны в первую неделю конфликта", — заверил британский премьер.

Стармер выразил журналистам собственное восхищение Зеленским, подчеркивая то, что он не уехал из Украины в первые дни полномасштабного вторжения в 2022 году, а остался защищать свой народ.

"В тот момент все думали, что Россия очень быстро добьется успеха в своем намерении захватить Украину. И он остался воевать и управлять своей страной, что он делал с огромным мужеством и стойкостью более трех лет, как и вся его страна", — рассказал Стармер.

Также британский премьер отметил, что Украине нужно долговременное прекращение огня. Стармер отметил, что шаткий план мира может оставить России возможности вернуться с войной снова через некоторое время.

В то же время в Кремле 25 апреля заявили, что готовы к заключению соглашения с США по Украине. Однако при этом министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что есть определенные нюансы, которые требуют доработки.

Напомним, 24 апреля вышла первая часть интервью Зеленского журналисту Шапиро, в ходе которого он говорил о мобилизации, коррупции и религиозном давлении в Украине.

Также 24 апреля Трамп заявил, что "давит" на Кремль в попытках достичь прекращения огня в Украине.