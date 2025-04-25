"Не забувайте, що Зеленському пропонували виїзд": Стармер "кинув виклик" плану Трампа, — Тhe Telegraph

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив сподівання щодо завершення війни вже до літа, а також розповів про те, на якій стадії перебувають переговори щодо припинення вогню. Також британський посадовець відхилив риторику Білого дому й розповів, чи винен президент України Володимир Зеленський у відсутності наразі мирної угоди.

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Про ці та інші деталі розмови з журналістами розповіло видання Тhe Telegraph увечері 24 квітня.

Стармер підкреслив, що наразі стадія переговорів є "доволі напруженою". Однак при цьому британський прем'єр сподівається, що припинення вогню в Україні досягнуть вже до цьогорічного літа.

"Ми перебуваємо на напруженій стадії переговорів".

Коментуючи питання щодо мирного плану президента Дональда Трампа, Стармер зазначив, що такі питання має з'ясовувати лише Україна. Натомість Кремль повинен сісти за стіл переговорів, стверджує британський прем'єр.

"Я завжди пам'ятаю про те, що саме Україна повинна розв'язувати ці питання — це не справа інших людей вирішувати від імені України. І Росія повинна сісти за стіл для безумовного припинення вогню", — заявив посадовець.

Що стосується пропозиції визнати Крим російським, Стармер відмовився коментувати.

"Це не мені говорити. Це частина дискусій", — сказав британський прем'єр.

Також журналісти запитали у Кіра Стармера, чи винен, на його думку, Володимир Зеленський у тому, що наразі немає мирної угоди.

"Ні. Росія є агресором. Ніколи не забувайте, що Зеленському запропонували безпечний виїзд із його країни в перший тиждень конфлікту", — запевнив британський прем'єр.

Стармер висловив журналістам власне захоплення Зеленським, підкреслюючи те, що він не поїхав з України у перші дні повномасштабного вторгнення у 2022 році, а залишився захищати свій народ.

"У той момент усі думали, що Росія дуже швидко досягне успіху у своєму намірі захопити Україну. І він залишився воювати та керувати своєю країною, що він робив із величезною мужністю та стійкістю понад три роки, як і вся його країна", — розповів Стармер.

Також британський прем'єр зазначив, що Україні потрібне довготривале припинення вогню. Стармер зазначив, що хиткий план миру може залишити Росії можливості повернутися з війною знову через деякий час.

Водночас у Кремлі 25 квітня заявили, що готові до укладення угоди зі США щодо України. Однак при цьому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що є певні нюанси, які потребують доопрацювання.

Нагадаємо, 24 квітня вийшла перша частина інтерв'ю Зеленського журналісту Шапіро, в ході якого він говорив про мобілізацію, корупцію та релігійний тиск в Україні.

Також 24 квітня Трамп заявив, що "тисне" на Кремль у намаганнях досягти припинення вогню в Україні.