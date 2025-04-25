Тривалість мобілізації, релігійні "утиски" і корупція в Україні: Зеленський дав інтерв'ю Шапіро (відео)

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському журналісту Бену Шапіро з Daily Wire, перша частина якого з'явилася у мережі увечері 24 квітня. У ньому Зеленський розповів про мобілізаційний процес в Україні, про проблему корупцію і цілі Росії, зокрема — прагнення до знищення США.

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Фокус зібрав ключові тези, озвучені президентом в ході першої частини розмови з Шапіро.

Мобілізація в Україні триватиме доти, доки триває війна

Президент Зеленський заявив, що мобілізаційний процес, який відбувається в Україні від початку війни, що відповідає чинному законодавству. Сама мобілізація буде тривати, поки триває російсько-українська війна.

За його словами, окрім тих, кого мобілізують, в Україні є ще багато добровольців, які долучилися до лав Сил оборони з початком російського вторгнення.

"В Україні зараз 800 000 або 600 000 людей, які добровільно пішли до армії. Так, діє закон про мобілізацію, але це люди, які добровільно пішли захищати Україну", — зазначив президент.

Однак під час розмови Володимир Зеленський не приховав і факти жорсткої мобілізації — окремі "інциденти", і підкреслив, що вони не характеризують сучасну Україну. Якщо такі випадки і трапляються, то їх, за словами українського лідера, розглядають правоохоронці.

Росія прагне знищити Сполучені Штати Америки

За словами Володимира Зеленського, у Росії є глобальна ціль — знищення США, яка зародилася ще з часів СРСР і так званої "холодної війни".

"Росіяни завжди хотіли і хочуть знищення Сполучених Штатів. Ми народилися в Радянському Союзі. Ми все це проходили в школах. Це політика Радянського Союзу.

Зеленський підкреслив, що Україна зараз веде боротьбу не лише за свої права.

"Ми боремося за ваші права так само, як і за свої власні", — зазначив президент.

Також Володимир Зеленський зауважив, що Україна є свого роду щитом для НАТО.

"Ми свого роду живий щит. Поки росіяни не знаходяться в жодній країні-члені НАТО, ваші сім'ї не стикаються з питанням, відправляти свою дитину на війну чи ні", — зауважив український лідер.

"В Україні не розкрадають військову допомогу"

Під час розмови із Шапіро Володимир Зеленський також торкнувся теми корупції в Україні і військової допомоги, яку надають партнери для підтримки ЗСУ.

Не допускають таких випадків і закордонні інспектори, які слідкують за використанням наданих коштів за призначенням. Це представники європейських країн, США та власні інспектори.

"Ми одразу сказали, що готові до будь-яких перевірок, від початку війни… У нас є повна звітність, облік, все прозоро і є доступ до всяких цифр, стартуючи від початку війни", — підкреслив президент.

Зеленський висловив вдячність українського народу за допомогу, яку надають європейські партнери та США.

Про релігійний тиск в Україні

Також в ході інтерв'ю Володимир Зеленський розповів про релігійне життя України та прокоментував дані щодо релігійного утиску, який нібито присутній у державі.

"В Україні немає релігійного тиску", — підкреслив Зеленський.

Президент під час розмови розповів, що в Україні є велика релігійна різноманітність, однак жодних релігійних утисків при цьому немає. За його словами, у державі "всі обʼєднані і ставляться один до одного з повагою".

Також Володимир Зеленський під час інтерв'ю з Шапіро наголосив, що Україна прагне до миру.

Нагадаємо, 24 квітня Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафоcою наголосив, що великим компромісом є "переговори з терористами".

Також політолог Постернак розповів 24 квітня, чому Трамп розгортає психологічну війну проти Зеленського.