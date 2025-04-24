Зеленський про поступки РФ: "Перемовини з терористами – це вже великий компроміс"

Першим кроком до переговорів про мир з Росією має бути повне і безумовне припинення вогню – саме те, на що держава-агресор не погоджується. Україна вже демонструє готовність до "великого компромісу" хоча б тим, що взагалі розглядає ідею перемовин з росіянами, – особливо на тлі сьогоднішнього масованого обстрілу.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафоcою.

"… І коли ми говоримо про компроміси.. щодо яких ви ставите запитання… На нас напали, окупували територію, вбили десятки тисяч людей, поховали живцем багато дітей і дорослих. І те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після повного припинення вогню – з терористами, які все це влаштували на нашій землі, – це великий компроміс", – заявив Зеленський у відповідь на запитання щодо можливості компромісів з Росією.

Також журналісти запитали Володимира Зеленського, чи є імовірність зміни позиції США – з оглядом на те, що раніше у Білому домі заявляли про "вичерпання терпіння" президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

"Якщо Росія заявляє, що вона готова до припинення вогню, – треба їм зупиняти масові удари по Україні. Тому що – не певен, у кого там що відбувається всередині – терпець не витримає саме у українців. Бо ми під ударом, ніхто більше", – відповів на це президент України.

Володимир Зеленський нагадав, що РФ не дотримувалася перемир’я навіть у Великдень, – попри всі заяви про нібито готовність до припинення вогню (хоча б тимчасового).

Коли його запитали, чи пов’язує він сьогоднішній візит до ПАР з нічним обстрілом, Зеленський сказав: "Я б не став це якось пов’язувати … але безумовно Путіну це [візит] не подобається". Він пояснив, що Росія завжди хоче диктувати свої умови цілим континентам – "не лише в Африці, а й у Латинській Америці… це така їхня політика".

Натомість Україна у відносинах з іншими країнами сповідує принципи свободи і взаємної поваги. "Ми не претендуємо на ексклюзивність. Ми за добрі, продуктивні відносини – в цьому і є сенс свободи", – заявив Володимир Зеленський.

Сиріл Рамафоса, своєю чергою, зауважив, що це перший візит президента України до ПАР за 33 роки їхніх дипломатичних відносин. Рамафоса пригадав і свій візит до Києва у червні 2023 року в рамках Африканської мирної ініціативи. "Єдиний шлях до миру полягає у дипломатії",– заявив президент ПАР.

Рамафоса також сказав, що вже мав розмову і з президентом США Дональдом Трампом, і з очільником Кремля Путіним. Щоправда, все обмежилося загальними формулюваннями про "багатосторонні зусилля для досягнення миру".

Коментуючи запитання про готовність України до територіальних поступок, Сиріл Рамафоса сказав: "Ми вважаємо це однією із передумов, але ми маємо фокусуватись на бажанні, на готовності України іти до безумовного припинення вогню. Саме це має задати відповідний тон для переговорів".

Нагадаємо, сьогодні, 24 квітня, уночі російські агресори завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Під удар потрапили різні українські міста – Харків, Житомир, Павлоград, Хмельницький. Сильно постраждав Київ.

Наразі в українській столиці відомо про вісім загиблих та понад 70 постраждалих. Раніше ми писали, що з-під завалів врятували чоловіка, який перебував там понад шість годин.

Щодо президента України Володимира Зеленського, то сьогодні він прибув з візитом до Південно-Африканської Республіки. Проте візит видався коротким – частину запланованих заходів було скасовано через масовану російську атаку.