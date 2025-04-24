Зеленский об уступках РФ: "Переговоры с террористами — это уже большой компромисс"

Первым шагом к переговорам о мире с Россией должно быть полное и безусловное прекращение огня — именно то, на что государство-агрессор не соглашается. Украина уже демонстрирует готовность к "большому компромиссу" хотя бы тем, что вообще рассматривает идею переговоров с россиянами, — особенно на фоне сегодняшнего массированного обстрела.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

"... И когда мы говорим о компромиссах... относительно которых вы задаете вопросы... На нас напали, оккупировали территорию, убили десятки тысяч людей, похоронили заживо много детей и взрослых. И то, что Украина готова сесть за стол переговоров после полного прекращения огня — с террористами, которые все это устроили на нашей земле, — это большой компромисс", — заявил Зеленский в ответ на вопрос о возможности компромиссов с Россией.

Также журналисты спросили Владимира Зеленского, есть ли вероятность изменения позиции США — учитывая то, что ранее в Белом доме заявляли об "исчерпании терпения" президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

"Если Россия заявляет, что она готова к прекращению огня, — надо им останавливать массовые удары по Украине. Потому что — не уверен, у кого там что происходит внутри — терпение не выдержит именно у украинцев. Потому что мы под ударом, никто больше", — ответил на это президент Украины.

Владимир Зеленский напомнил, что РФ не придерживалась перемирия даже на Пасху, — несмотря на все заявления о якобы готовности к прекращению огня (хотя бы временного).

Когда его спросили, связывает ли он сегодняшний визит в ЮАР с ночным обстрелом, Зеленский сказал: "Я бы не стал это как-то связывать ... но безусловно Путину это [визит] не нравится". Он пояснил, что Россия всегда хочет диктовать свои условия целым континентам — "не только в Африке, но и в Латинской Америке... это такая их политика".

Зато Украина в отношениях с другими странами исповедует принципы свободы и взаимного уважения. "Мы не претендуем на эксклюзивность. Мы за хорошие, продуктивные отношения — в этом и есть смысл свободы", — заявил Владимир Зеленский.

Сирил Рамафоса, в свою очередь, отметил, что это первый визит президента Украины в ЮАР за 33 года их дипломатических отношений. Рамафоса вспомнил и свой визит в Киев в июне 2023 года в рамках Африканской мирной инициативы. "Единственный путь к миру заключается в дипломатии",- заявил президент ЮАР.

Рамафоса также сказал, что уже говорил и с президентом США Дональдом Трампом, и с главой Кремля Путиным. Правда, все ограничилось общими формулировками о "многосторонних усилиях для достижения мира".

Комментируя вопрос о готовности Украины к территориальным уступкам, Сирил Рамафоса сказал: "Мы считаем это одной из предпосылок, но мы должны фокусироваться на желании, на готовности Украины идти к безусловному прекращению огня. Именно это должно задать соответствующий тон для переговоров".

Напомним, сегодня, 24 апреля, ночью российские агрессоры нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Под удар попали разные украинские города — Харьков, Житомир, Павлоград, Хмельницкий. Сильно пострадал Киев.

Сейчас в украинской столице известно о восьми погибших и более 70 пострадавших. Ранее мы писали, что из-под завалов спасли мужчину, который находился там более шести часов.

Что касается президента Украины Владимира Зеленского, то сегодня он прибыл с визитом в Южно-Африканскую Республику. Однако визит выдался коротким — часть запланированных мероприятий была отменена из-за массированной российской атаки.