Продолжительность мобилизации, религиозные "притеснения" и коррупция в Украине: Зеленский дал интервью Шапиро (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому журналисту Бену Шапиро из Daily Wire, первая часть которого появилась в сети вечером 24 апреля. В нем Зеленский рассказал о мобилизационном процессе в Украине, о проблеме коррупции и целях России, в частности — стремлении к уничтожению США.

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Фокус собрал ключевые тезисы, озвученные президентом в ходе первой части разговора с Шапиро.

Мобилизация в Украине будет продолжаться до тех пор, пока продолжается война

Президент Зеленский заявил, что мобилизационный процесс, который происходит в Украине с начала войны, соответствует действующему законодательству. Сама мобилизация будет продолжаться, пока продолжается российско-украинская война.

По его словам, кроме тех, кого мобилизуют, в Украине есть еще много добровольцев, которые присоединились в ряды Сил обороны с началом российского вторжения.

"В Украине сейчас 800 000 или 600 000 людей, которые добровольно пошли в армию. Да, действует закон о мобилизации, но это люди, которые добровольно пошли защищать Украину", — отметил президент.

Однако во время разговора Владимир Зеленский не скрыл и факты жесткой мобилизации — отдельные "инциденты", и подчеркнул, что они не характеризуют современную Украину. Если такие случаи и случаются, то их, по словам украинского лидера, рассматривают правоохранители.

Россия стремится уничтожить Соединенные Штаты Америки

По словам Владимира Зеленского, у России есть глобальная цель — уничтожение США, которая зародилась еще со времен СССР и так называемой "холодной войны".

"Россияне всегда хотели и хотят уничтожения Соединенных Штатов. Мы родились в Советском Союзе. Мы все это проходили в школах. Это политика Советского Союза.

Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас ведет борьбу не только за свои права.

"Мы боремся за ваши права так же, как и за свои собственные", — отметил президент.

Также Владимир Зеленский отметил, что Украина является своего рода щитом для НАТО.

"Мы своего рода живой щит. Пока россияне не находятся ни в одной стране-члене НАТО, ваши семьи не сталкиваются с вопросом, отправлять своего ребенка на войну или нет", — отметил украинский лидер.

"В Украине не разворовывают военную помощь"

Во время разговора с Шапиро Владимир Зеленский также затронул тему коррупции в Украине и военной помощи, которую предоставляют партнеры для поддержки ВСУ.

Не допускают таких случаев и зарубежные инспекторы, которые следят за использованием предоставленных средств по назначению. Это представители европейских стран, США и собственные инспекторы.

"Мы сразу сказали, что готовы к любым проверкам, от начала войны... У нас есть полная отчетность, учет, все прозрачно и есть доступ ко всяким цифрам, стартуя от начала войны", — подчеркнул президент.

Зеленский выразил благодарность украинскому народу за помощь, которую оказывают европейские партнеры и США.

О религиозном давлении в Украине

Также в ходе интервью Владимир Зеленский рассказал о религиозной жизни Украины и прокомментировал данные о религиозном притеснении, которое якобы присутствует в государстве.

"В Украине нет религиозного давления", — подчеркнул Зеленский.

Президент во время разговора рассказал, что в Украине есть большое религиозное разнообразие, однако никаких религиозных притеснений при этом нет. По его словам, в государстве "все объединены и относятся друг к другу с уважением".

Также Владимир Зеленский во время интервью с Шапиро подчеркнул, что Украина стремится к миру.

Напомним, 24 апреля Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой подчеркнул, что большим компромиссом являются "переговоры с террористами".

Также политолог Постернак рассказал 24 апреля, почему Трамп разворачивает психологическую войну против Зеленского.