Китай начал продавать морские дроны, пригодные для войны: аналитик назвал нюанс (фото)

По словам OSINT-аналитика, китайские морские беспилотники стоят дешевле, однако некоторые из них могут оказаться бесполезными.

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Китайские компании начали продавать в интернете морские беспилотники, которые можно переоборудовать для военных нужд. Об этом сообщил OSINT-аналитик HI Sutton.

Как отмечает аналитик, после того, как Украина создала рынок ударных морских дронов, на рынок начали выходить китайские производители безэкипажных катеров, пригодных для вооружения. Подобные аппараты продаются на сайте Alibaba и прочих китайских онлайн-рынках.

"Возможно, в будущих конфликтах будут использоваться эти дешевые заменители. Как часто бывает с китайскими онлайн-предложениями, некоторые из них могут быть пустышками", — предупредил эксперт.

В публикации также приводятся примеры морских дронов, которые сейчас можно купить на китайских сайтах. Среди них — USV-I6000 от китайского производителя Wuhan Greenbay Marine Technology Co., Ltd.

Характеристики USV-I6000:

длина — 6 м;

полезная нагрузка — 200 кг;

материал — алюминиевый сплав;

двигатель — дизельный.

Также упоминается морской дрон USV-I4000 от китайской компании Wuhan Greenbay Marine Technology Co., Ltd. Заявленная стоимость такого беспилотника составляет от 4000 до 8000 долларов.

Характеристики USV-I4000:

крейсерская скорость: 1-2 м/с;

максимальная скорость: 27 узлов;

длина корпуса: 4 м;

ширина корпуса: 1,4 м;

материал корпуса — HDPE (полиэтилен высокой плотности);

объем бака — 70 л;

дальность — 2 км;

двигатель – подвесной.

Еще один пример – USV Type-001 от CETC Ningbo Maritime Electronics Co., Ltd. В объявлении на Alibaba говорится, что данная модель оснащена усовершенствованной системой дистанционного управления, передовыми сенсорными системами и коммуникационным оборудованием. Дрон может использоваться для морского наблюдения, прибрежного патрулирования и мониторинга окружающей среды. Стоит один такой аппарат 100 000 долларов.

USV Type-001 Фото: hisutton.com

Характеристики USV Type-001:

материал корпуса – сталь;

длина — 10 м;

область применения — моря, реки, озера;

возможность поставок — 100 штук в месяц.

Дроны 7.5M USV от компании Shanghai Stong Industry Co., Ltd. заявлены, как инструменты для мониторинга качества воды, подводного наблюдения и патрулирования с целью предотвращения контрабанды. Они могут управляться дистанционно или двигаться по заранее запрограммированному маршруту. Стоимость таких беспилотников, в зависимости от конфигурации, составляет от 63 000 до 314 000 долларов.

7.5M USV Фото: hisutton.com

Характеристики 7.5M USV:

длина 7,5 м;

ширина — 8 м;

максимальная скорость — 45 узлов;

дальность — 200 морских миль;

тип двигателя — дизельный;

Последним аналитики упоминает многофункциональный беспилотный скоростной катер из алюминиевого сплава от компании Wuxi Whale Global Technology Co., Ltd. В описании к аппарату говорится, что его можно использовать для определения качества воды, оснащать мониторинговым системами или другими типами оборудования. Стоят данные аппараты от 454 286 долларов за штуку.

Дрон от Wuxi Whale Global Technology Фото: hisutton.com

Характеристики морского дрона:

длина — 5,0 м;

ширина — 1,7 м;

толщина — 4 мм;

скорость — 27 узлов;

материал: сварной алюминиевый сплав (DNV 5083).

Напомним, официально Пекин против того, чтобы в российско-украинской войне использовались дроны, сделанные в Китае, однако Украина находит возможности приобретать китайские беспилотники для ВСУ.

Также сообщалось, что Китай построил первый в мире специализированный носитель дронов. Таинственное судно спустили на воду еще в 2022 году, но известно о нем стало только сейчас.