Китай почав продавати морські дрони, придатні для війни: аналітик назвав нюанс (фото)

За словами OSINT-аналітика, китайські морські безпілотники коштують дешевше, проте деякі з них можуть виявитися марними.

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Китайські компанії почали продавати в інтернеті морські безпілотники, які можна переобладнати для військових потреб. Про це повідомив OSINT-аналітик HI Sutton.

Як зазначає аналітик, після того, як Україна створила ринок ударних морських дронів, на ринок почали виходити китайські виробники безекіпажних катерів, придатних для озброєння. Подібні апарати продаються на сайті Alibaba та інших китайських онлайн-ринках.

"Можливо, у майбутніх конфліктах будуть використовуватися ці дешеві замінники. Як часто буває з китайськими онлайн-пропозиціями, деякі з них можуть бути паперовими", — попередив експерт.

У публікації також наводяться приклади морських дронів, які зараз можна купити на китайських сайтах. Серед них — USV-I6000 від китайського виробника Wuhan Greenbay Marine Technology Co., Ltd.

Характеристики USV-I6000:

довжина — 6 м;

корисне навантаження — 200 кг;

матеріал — алюмінієвий сплав;

двигун — дизельний.

Також згадується морський дрон USV-I4000 від китайської компанії Wuhan Greenbay Marine Technology Co., Ltd. Заявлена вартість такого безпілотника становить від 4000 до 8000 доларів.

Характеристики USV-I4000:

крейсерська швидкість: 1-2 м/с;

максимальна швидкість: 27 вузлів;

довжина корпусу: 4 м;

ширина корпусу: 1,4 м;

матеріал корпусу — HDPE (поліетилен високої щільності);

об'єм бака — 70 л;

дальність — 2 км;

двигун — підвісний.

Ще один приклад — USV Type-001 від CETC Ningbo Maritime Electronics Co., Ltd. В оголошенні на Alibaba йдеться про те, що ця модель оснащена вдосконаленою системою дистанційного керування, передовими сенсорними системами і комунікаційним обладнанням. Дрон може використовуватися для морського спостереження, прибережного патрулювання та моніторингу навколишнього середовища. Коштує один такий апарат 100 000 доларів.

USV Type-001 Фото: hisutton.com

Характеристики USV Type-001:

матеріал корпусу — сталь;

довжина — 10 м;

область застосування — моря, річки, озера;

можливість поставок — 100 штук на місяць.

Дрони 7.5M USV від компанії Shanghai Stong Industry Co., Ltd. заявлені, як інструменти для моніторингу якості води, підводного спостереження і патрулювання з метою запобігання контрабанді. Вони можуть керуватися дистанційно або рухатися за заздалегідь запрограмованим маршрутом. Вартість таких безпілотників, залежно від конфігурації, становить від 63 000 до 314 000 доларів.

7,5 МЛН УСВ Фото: hisutton.com

Характеристики 7.5M USV:

довжина 7,5 м;

ширина — 8 м;

максимальна швидкість — 45 вузлів;

дальність — 200 морських миль;

тип двигуна — дизельний;

Останнім аналітики згадують багатофункціональний безпілотний швидкісний катер з алюмінієвого сплаву від компанії Wuxi Whale Global Technology Co., Ltd. В описі до апарату йдеться про те, що його можна використовувати для визначення якості води, оснащувати моніторинговими системами або іншими типами обладнання. Коштують ці апарати від 454 286 доларів за штуку.

Дрон від Wuxi Whale Global Technology Фото: hisutton.com

Характеристики морського дрона:

довжина — 5,0 м;

ширина — 1,7 м;

товщина — 4 мм;

швидкість — 27 вузлів;

матеріал: зварний алюмінієвий сплав (DNV 5083).

Нагадаємо, офіційно Пекін проти того, щоб у російсько-українській війні використовувалися дрони, зроблені в Китаї, проте Україна знаходить можливості купувати китайські безпілотники для ЗСУ.

Також повідомлялося, що Китай побудував перший у світі спеціалізований носій дронів. Таємниче судно спустили на воду ще 2022 року, але відомо про нього стало тільки зараз.