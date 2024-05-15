Китай создал первый в мире корабль-носитель дронов для атак БПЛА в море (фото)

Таинственное судно спустили на воду еще в 2022 году, но известно о нем стало только сейчас.

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Китай построил первый в мире специализированный носитель дронов. Однако о корабле официально не сообщалось, и многие обстоятельства, связанные с ним, остаются загадкой, пишет Naval News.

На верфи на Янцзы, далеко вверх по реке от основных верфей Шанхая, "спрятан" новый авианосец, который был спущен на воду еще в декабре 2022 года. Naval News совместно с Дж. Майклом Дамом, старшим научным сотрудником Института Митчелла, проанализировали его.

Таинственный перевозчик дронов

Обнаруженный недавно корабль является первым в мире специализированным авианосцем дронов с неподвижным крылом. Его конструкция меньше, чем у обычных авианосцев с полетной палубой — примерно на одну треть длины и половину ширины типичного американского авианосца. Для сравнения: он немного короче, но шире авианосцев сопровождения времен Второй мировой войны. С него можно было бы управлять самолетами, но его прямое расположение палубы было бы анахронизмом, не позволяющим самолетам одновременно взлетать и приземляться. Кроме того, похоже, что он не располагает авиационным ангаром, поэтому количество самолетов будет сильно ограничено. Однако это имеет смысл, если корабль используется в качестве носителя дронов.

Корабль-носитель дронов (A), два корабля-носителя дронов (C, D), несколько барж-мишеней (B, F), баржа, имитирующая авианосец (E). Фото: Skywatch

Дроны становятся все более важной частью морской войны. Ведущие военно-морские силы уже испытывают их на обычных авианосцах. А некоторые военно-морские силы, особенно Ирана и Турции, работают над планами создания носителей БПЛА.

Анализ китайского корабля

Корабль необычен во всех отношениях. Корпус представляет собой широко разнесенный катамаран. Хотя катамараны часто используются в концепциях авианосцев, поскольку они позволяют иметь большую площадь палубы, никто раньше их не строил. Кроме того, анализ спутниковых снимков показывает, что кабина экипажа расположена очень низко. Маловероятно, что под кабиной экипажа находится ангар. Но если он там есть, то его потолок очень низкий. Таким образом, он, похоже, не предназначен для поддержки высокоскоростных или длительных полетов.

Кабина экипажа достаточно широка, чтобы с комфортом управлять самолетами или дронами с размахом крыльев около 20 метров, такими как китайские аналоги дрона Predator. Однако само наличие полетной палубы позволяет предположить, что самолеты намерены именно на нее приземлиться. Катапульты или пусковой направляющей той или иной формы было бы достаточно для запуска, если бы восстановление не было необходимым.

Потенциальные роли корабля

Дж. Майкл Дам отмечает, что дрононосец строится на верфи Jiangsu Dayang Marine. На этой верфи уже построено несколько высокотехнологичных барж-мишеней и два больших корабля-базы дронов. Все они действуют как противоборствующие силы на учениях. Так что вполне возможно, что новый корабль также предназначен для участия в тренировках ВМС Китая.

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Если новый корабль предназначен для поддержки больших БПЛА в море, как предполагает его конструкция, тогда возникает вопрос, кого или что он будет имитировать. Как отметил эксперт, — это первый в мире носитель дронов, поэтому он не имитирует ни один известный западный корабль. Однако дронами можно управлять и с берега. Вторая возможность заключается в том, что это своего рода экспериментальная платформа, которая будет тестировать и совершенствовать действия беспилотников на море.

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