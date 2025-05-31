"Стремится добиться дополнительных уступок": в ISW объяснили, почему РФ затягивает мирные переговоры

Российские власти специально и искусственно пытаются затянуть мирные переговоры, чтобы за это время добиться дополнительных уступок в свою пользу.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Россия стремится затягивать мирные переговоры, чтобы продолжить наступательные действия в Украине и добиться дополнительных уступок от Украины и Запада", — говорится в отчете.

В частности, российские чиновники продолжают демонстрировать жесткую позицию Кремля накануне второго раунда мирных переговоров, который должен состояться 2 июня в Стамбуле. А это свидетельствует о крайне низкой вероятности достижения на этой встрече существенных результатов в пользу длительного мира в Украине.

По мнению аналитиков, такой вывод можно сделать, учитывая несколько факторов:

слова постоянного представителя России при ООН Василия Небензи о том, что РФ "готова воевать с Украиной столько, сколько потребуется", чтобы либо принять мир на российских условиях, либо потерпеть неизбежное поражение на поле боя;

призыв гендиректора Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителя президента РФ по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилла Дмитриева "ликвидировать первопричины кризиса в Украине" (Сергей Лавров называл "коренными причинами" войны в Украине расширение НАТО на восток после распада Советского Союза в 1991 году и якобы дискриминацию русскоязычного населения и русской культуры со стороны украинской власти);

состав делегации РФ, аналогичный предыдущим переговорам в Стамбуле.

В ISW отметили, что повтор российской стороны давно озвученных требований и повторная отправка делегации низшего уровня, свидетельствует об отсутствии интереса Москвы к ведению добросовестных переговоров.

Напомним, 30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам на высшем уровне, однако только после достижения конкретных результатов на уровне делегаций.

Фокус также писал, что российская делегация на переговорах в Стамбуле угрожала Украине забрать Сумскую и Харьковскую области.