Российские переговорщики во время встречи в Стамбуле 16 мая грозили украинским представителям захватом новых территорий. Cмелость Москвы укрепляет продвижение ВС РФ на фронте.

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Об этом сообщили британской газете Financial Times украинские чиновники и военные.

Один из источников говорит, что президент России Владимир Путин во время визита в Курскую область одобрительно отнесся к высказыванию главы Глушковского района Павла Золотарева о том, что "Сумы должны быть нашими".

Чуть позже Путин объявил о создании "буферной зоны" вдоль границы с Украиной. Россия не проявляет признаков сокращения военных атак и уступок. Недавняя встреча в Стамбуле убедила переговорную команду Украины в том, что мир — это далекая перспектива, указывают авторы статьи.

США и Европа пока не спешат выполнять обещания по укреплению безопасности Украины, что лишь укрепляет смелость главы Кремля.

"Путин убежден, что сломит Украину. Он считает, что наша полная капитуляция — лишь вопрос времени. Штаты могут прекратить помощь в любой день, а Европа в глазах РФ — слабая и нерешительная", — комментирует FT нардеп и командир подразделения БПЛА 109-й бригады ВСУ Егор Фирсов.

Москва перегруппировывает войска перед большим наступлением, которое ожидают в ближайшие месяцы. В последние недели боевые действия усилились в районе Покровска и Константиновки. ВС РФ приближаются к границам Днепропетровской области.

Газета также пишет о частичном отступлении Сил обороны Украины из Торецка и Часового Яра, где цена удержания территории стала слишком высока.

Несмотря на это, военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади считает, что украинские военные показывают грозную силу в обороне.

"Мы можем ожидать постепенного продвижения России, но неминуемых крахов и обрушения линии фронта точно не будет", — убежден он.

Напомним, Россия не будет передавать Штатам меморандум о завершении войны в Украине. Москва и Киев отдельно подготовят видение модальностей мира.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что мир в Украине настанет только после отставки президента России Владимира Путина.