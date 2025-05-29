После власти Путина: Зеленский рассказал, когда в Украине наступит мир

Справедливый мир в Украине, вероятно, наступит только после правления президента России Владимира Путина. Тем не менее перемирие возможно "уже завтра".

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Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу RTL.

"Мы обязательно добьемся справедливого мира, вероятно, только после Путина. Но мир, который начинается с перемирия и постепенно приводит к крепкому миру, может начаться уже завтра", — сообщил глава государства.

Зеленский призвал усилить международное давление на Россию, чтобы прекратить агрессивную войну в Украине. По его словам, со стороны Владимира Путина пока не наблюдается готовность к миру.

На Москву нужно оказать достаточно сильное давление, чего не делают ведущие государства, добавил Зеленский.

"США привлечены, но не на 100%. Другие государства, такие как Китай или другие государства Глобального Юга, сдерживаются. А Путин держится за свое место", — указал он.

Напомним, первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица сообщил некоторые подробности переговоров в Стамбуле 16 мая. Россияне угрожали оккупировать восемь областей Украины.

Фокус ранее детально разбирал, возможен ли компромисс между Украиной и Россией по вопросу о полном прекращении огня. Турция продолжит помощь воюющим сторонам в коммуникациях.