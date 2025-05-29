Після влади Путіна: Зеленський розповів, коли в Україні настане мир

Справедливий мир в Україні, ймовірно, настане тільки після правління президента Росії Володимира Путіна. Проте перемир'я можливе "вже завтра".

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Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу RTL.

"Ми обов'язково доб'ємося справедливого миру, ймовірно, тільки після Путіна. Але мир, який починається з перемир'я і поступово призводить до міцного миру, може початися вже завтра", — повідомив глава держави.

Зеленський закликав посилити міжнародний тиск на Росію, щоб припинити агресивну війну в Україні. За його словами, з боку Володимира Путіна поки що не спостерігається готовність до миру.

На Москву потрібно чинити досить сильний тиск, чого не роблять провідні держави, додав Зеленський.

"США залучені, але не на 100%. Інші держави, такі як Китай або інші держави Глобального Півдня, стримуються. А Путін тримається за своє місце", — вказав він.

Нагадаємо, перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця повідомив деякі подробиці переговорів у Стамбулі 16 травня. Росіяни погрожували окупувати вісім областей України.

Фокус раніше детально розбирав, чи можливий компроміс між Україною і Росією з питання про повне припинення вогню. Туреччина продовжить допомогу воюючим сторонам у комунікаціях.