"Заберемо Сумську та Харківську області": Мединський погрожував Україні на переговорах у Стамбулі, — FT

Російські переговорники під час зустрічі в Стамбулі 16 травня погрожували українським представникам захопленням нових територій. Сміливість Москви зміцнює просування ЗС РФ на фронті.

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Про це повідомили британській газеті Financial Times українські чиновники та військові.

Одне з джерел каже, що президент Росії Володимир Путін під час візиту в Курську область схвально поставився до висловлювання глави Глушківського району Павла Золотарьова про те, що "Суми мають бути нашими".

Трохи пізніше Путін оголосив про створення "буферної зони" вздовж кордону з Україною. Росія не виявляє ознак скорочення військових атак і поступок. Нещодавня зустріч у Стамбулі переконала переговорну команду України в тому, що мир — це далека перспектива, вказують автори статті.

США і Європа поки що не поспішають виконувати обіцянки щодо зміцнення безпеки України, що лише зміцнює сміливість глави Кремля.

"Путін переконаний, що зламає Україну. Він вважає, що наша повна капітуляція — лише питання часу. Штати можуть припинити допомогу в будь-який день, а Європа в очах РФ — слабка і нерішуча", — коментує FT нардеп і командир підрозділу БПЛА 109-ї бригади ЗСУ Єгор Фірсов.

Москва перегруповує війська перед великим наступом, який очікують у найближчі місяці. Останніми тижнями бойові дії посилилися в районі Покровська і Костянтинівки. ЗС РФ наближаються до кордонів Дніпропетровської області.

Газета також пише про частковий відступ Сил оборони України з Торецька і Часового Яру, де ціна утримання території стала надто високою.

Незважаючи на це, військовий аналітик із Відня Франц-Штефан Гаді вважає, що українські військові показують грізну силу в обороні.

"Ми можемо очікувати поступового просування Росії, але неминучих крахів і обвалення лінії фронту точно не буде", — переконаний він.

Нагадаємо, Росія не передаватиме Штатам меморандум про завершення війни в Україні. Москва і Київ окремо підготують бачення модальностей миру.

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що мир в Україні настане тільки після відставки президента Росії Володимира Путіна.