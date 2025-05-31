"Прагне домогтися додаткових поступок": в ISW пояснили, чому РФ затягує мирні переговори

Російська влада спеціально та штучно намагається затягнути мирні переговори, щоб за цей час домогтись додаткових поступок на свою користь.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Росія прагне затягувати мирні переговори, щоб продовжити наступальні дії в Україні та домогтися додаткових поступок від України й Заходу", — йдеться у звіті.

Зокрема, російські посадовці продовжують демонструвати жорстку позицію Кремля напередодні другого раунду мирних переговорів, який має відбутись 2 червня у Стамбулі. А це свідчить про вкрай низьку ймовірність досягнення на цій зустрічі суттєвих результатів на користь тривалого миру в Україні.

На думку аналітиків, такий висновок можна зробити, враховуючи кілька факторів:

слова постійного представника Росії при ООН Василя Небензі про те, що РФ "готова воювати з Україною стільки, скільки буде потрібно", щоб або прийняти мир на російських умовах, або зазнати неминучої поразки на полі бою;

заклик гендиректора Російського фонду прямих інвестицій та спецпредставника президента РФ з питань інвестицій та економічного співробітництва з іноземними державами Кирила Дмитрієва "ліквідувати першопричини кризи в Україні" (Сергій Лавров називав "корінними причинами" війни в Україні розширення НАТО на схід після розпаду Радянського Союзу в 1991 році та нібито дискримінацію російськомовного населення і російської культури з боку української влади);

склад делегації РФ, який аналогічний попереднім переговорам у Стамбулі.

В ISW наголосили, що повтор російської сторони давно озвучених вимог і повторна відправка делегації нижчого рівня, свідчить про відсутність інтересу Москви до ведення добросовісних переговорів.

Нагадаємо, 30 травня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий до перемовин на найвищому рівні, однак лише після досягнення конкретних результатів на рівні делегацій.

Фокус також писав, що російська делегація на переговорах у Стамбулі погрожувала Україні забрати Сумську та Харківську області.