Это не случайно: почему Россия атакует тыловые города ночью, и это не только психологический эффект

Россия сознательно выбирает ночь для массированных атак дронами и ракетами по тыловым регионам Украины, чтобы усложнить работу ПВО и психологически истощить население. За этими ударами стоит не только террор, но и стремление уничтожить важные военные объекты — от заводов до аэродромов.

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Как пояснил военный эксперт Иван Ступак в комментарии изданию "РБК-Украина", ночные атаки враг использует не случайно — за этим стоит не только стремление истощить гражданское население.

По словам эксперта, РФ имеет две основные цели: усложнить работу украинской противовоздушной обороны и осуществить психологическое давление на мирных жителей.

"Потому что, во-первых, когда враг днем дроны выпускал, то их было легче заметить и проще сбивать. А потом россияне уже перешли на ночь", — отмечает Ступак.

Он добавляет, что в темноте оккупантам легче запускать дроны, ведь их сложнее обнаружить, поэтому возрастает вероятность поражения целей. К этому добавляется и психологический эффект — усталость людей из-за тревоги среди ночи.

В общем, украинская противовоздушная оборона уже адаптировалась к ночным атакам, однако ситуация постоянно меняется, ведь россияне меняют тактику — в частности, запускают дроны на большей высоте и с увеличенной скоростью. Из-за этого мобильные огневые группы не всегда успевают реагировать, и это снижает эффективность сбивания. В борьбе помогают дроны-перехватчики, однако их количество пока остается недостаточным

Также, по словам эксперта, Россия сознательно нацеливается на тыловые города, потому что стремится поразить объекты военного значения — в частности, заводы по производству оружия, боеприпасов, беспилотников или аэродромы.

"Они пытаются попасть в наши мощности, а также в наши самолеты. Конечно, есть здесь составляющая террора. Но она не доминирующая", — отмечает Ступак.

В качестве примера он приводит недавние атаки по Староконстантинову — россияне стремятся попасть по аэродрому. По его словам, у врага также есть прагматические военные цели, подобные тем, которые преследуют украинские Силы обороны, нанося удары по российским объектам.

Напомним, утром 28 июля Россия подняла в воздух истребители, оснащенные аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Сразу сообщалось о запуске трех ракет Х-47М2. Впоследствии в тот же день РФ во второй раз задействовала такие истребители, и стало известно о пусках еще двух ракет "Кинжал".

Кроме того, в ночь на 28 июля российские войска атаковали Украину 331-м средством воздушного нападения, применив ударные дроны типа "Шахед", а также крылатые и аэробаллистические ракеты.