Це не випадково: чому Росія атакує тилові міста вночі, і це не тільки психологічний ефект

Росія свідомо обирає ніч для масованих атак дронами та ракетами по тилових регіонах України, щоб ускладнити роботу ППО та психологічно виснажити населення. За цими ударами стоїть не лише терор, а й прагнення знищити важливі військові об’єкти — від заводів до аеродромів.

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Як пояснив військовий експерт Іван Ступак у коментарі виданню "РБК-Україна", нічні атаки ворог використовує не випадково — за цим стоїть не лише прагнення виснажити цивільне населення.

За словами експерта, РФ має дві основні цілі: ускладнити роботу української протиповітряної оборони та здійснити психологічний тиск на мирних мешканців.

"Бо, по-перше, коли ворог вдень дрони випускав, то їх було легше помітити і простіше збивати. А потім росіяни вже перейшли на ніч", — зазначає Ступак.

Він додає, що в темряві окупантам легше запускати дрони, адже їх складніше виявити, тож зростає ймовірність ураження цілей. До цього додається й психологічний ефект — втома людей через тривоги серед ночі.

Загалом, українська протиповітряна оборона вже адаптувалася до нічних атак, однак ситуація постійно змінюється, адже росіяни змінюють тактику — зокрема, запускають дрони на більшій висоті та зі збільшеною швидкістю. Через це мобільні вогневі групи не завжди встигають реагувати, і це знижує ефективність збиття. У боротьбі допомагають дрони-перехоплювачі, проте їхня кількість поки що залишається недостатньою

Також, за словами експерта, Росія свідомо націлюється на тилові міста, бо прагне вразити об'єкти військового значення — зокрема, заводи з виробництва зброї, боєприпасів, безпілотників чи аеродроми.

"Вони намагаються влучити в наші потужності, а також в наші літаки. Звісно, що є тут складова терору. Але вона не домінуюча", — наголошує Ступак.

Як приклад він наводить нещодавні атаки по Старокостянтинову — росіяни прагнуть влучити по аеродрому. За його словами, у ворога також є прагматичні військові цілі, подібні до тих, які переслідують українські Сили оборони, завдаючи ударів по російських об’єктах.

Нагадаємо, вранці 28 липня Росія підняла у повітря винищувачі, оснащені аеробалістичними ракетами "Кинджал". Одразу повідомлялося про запуск трьох ракет Х-47М2. Згодом того ж дня РФ вдруге задіяла такі винищувачі, і стало відомо про пуски ще двох ракет "Кинджал".

Крім того, у ніч на 28 липня російські війська атакували Україну 331-м засобом повітряного нападу, застосувавши ударні дрони типу "Шахед", а також крилаті та аеробалістичні ракети.