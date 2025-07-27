Cделка с Трампом: Евросоюз обязан вложить в США $600 млрд и закупить энергоносители

Президент Дональд Трамп заключил для своей страны чрезвычайно выгодную сделку. Европа обязуется закупать у США энергоносители на $750 млрд и огромное количество военной техники.

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Президент США Дональд Трамп заключил сделку с Евросоюзом, которая обязывает блок вложить в Штаты 600 миллиардов долларов. О выгодной договоренности он рассказал по итогам встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет агентство Bloomberg.

Соглашение заключено менее чем за неделю до вступления в силу пошлин Трампа в размере 30%. ЕС обязан закупить у США энергоносители на 750 миллиардов долларов, открыть рынки для торговли по нулевым тарифам и закупить огромное количество военной техники.

"Думаю, на этом сделка, по сути, закрыта. Это самая крупная из всех сделок", — заявил Трамп журналистам в своем гольф-клубе в шотландском Тернберри.

Фон дер Ляйен считает, что соглашение со Штатами "принесет стабильность и предсказуемость".

Такое заявление стало кульминацией многомесячной напряженной челночной дипломатии Брюсселя и Вашингтона.

Несколько недель ЕС заявлял о готовности снизить так называемую взаимную пошлину до 15%, одновременно добиваясь смягчения критически важных для европейской экономики отраслевых тарифов.

Трамп заявил, что США не могут снизить общую ставку пошлин для Европейского союза ниже 15%, сообщил канал CNN.

Американский министр торговли Говард Лютник заявил, что после 1 августа продлений или льготных периодов для ввода пошлин не будет. Однако "крупные экономики" могут продолжить торговые переговоры с США.

Напомним, изначально Трамп хотел обложить импорт товаров из ЕС 50%-ми пошлинами с 1 июня 2025 года. Спустя некоторое время его позиция поменялась.

США обещают России "очень высокие пошлины", если ее президент Владимир Путин нарушит дедлайн Трампа в 50 дней на прекращение огня в Украине.