Трамп хочет ввести 50% пошлины против Европейского Союза уже с 1 июня

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза. Он утверждает, что ЕС "был сформирован с главной целью получения преимуществ над Соединенными Штатами в сфере торговли".

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Об этом президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщает в сети Truth Social.

По словам президента США Дональда Трампа, Европейский Союз устанавливает многочисленные торговые барьеры, в том числе налог на добавленную стоимость, штрафы для американских корпораций, нетарифные ограничения, валютные манипуляции и "необоснованные судебные иски", что приводит к ежегодному торговому дефициту США с ЕС в более чем $250 млрд.

Трамп заявил о необходимости введения 50% пошлины против Европейского Союза Фото: скриншот

Президент США назвал это "абсолютно неприемлемым".

"Наши переговоры с ними ни к чему не приводят! Поэтому я рекомендую ввести прямой 50% тариф для Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года", — написал Трамп.

Он отметил, что тариф не будет применяться, если продукт изготовлен в Соединенных Штатах.

Напомним, США могут ввести пошлины в 500% для стран, торгующих с Россией. Президенту России Владимиру Путину дали несколько дней, чтобы он показал стремление к миру в Украине. Иначе Вашингтон введет 500% пошлин для стран, которые закупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Фокус также писал, что Трамп вводит 100%-ные пошлины на фильмы из других стран.

В частности, президент США Дональд Трамп угрожает пошлинами американской компании Apple, если она не перенесет производство iPhone в штаты.