Трамп пригрозил Индии из-за войны в Украине: у Путина возмутились

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Индии пошлинами из-за покупки российской нефти, деньги от которой поступают в бюджет РФ. В Москве такие действия главы Белого дома назвали "торговым давлением".

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не считает подобные заявления законными, пишет Reuters.

"Мы слышим множество заявлений, которые фактически являются угрозами, попытками заставить страны разорвать торговые отношения с Россией. Мы не считаем такие заявления законными. Мы считаем, что суверенные страны должны иметь и имеют право выбирать своих торговых партнеров, партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству, а также формы торгово-экономического сотрудничества, которые отвечают интересам конкретной страны", – цитирует ресурс Пескова.

Новые санкции против РФ и стран, которые покупают у нее энергоносители, Дональд Трамп пообещал ввести с 8 августа. В этот день истекает 10-дневный срок, который глава Белого дома дал Кремлю на то, чтобы решить вопрос с прекращением огня и начать мирные переговоры.

Российский президент Владимир Путин не верит в ультиматум Трампа и продолжает эскалацию в Украине.

Что касается позиции Индии, то в Нью-Дели назвали угрозы Трампа "неоправданными" и пообещали защищать свои экономические интересы, что еще больше обострило торговые противоречия между двумя крупнейшими экономиками.

Два источника в индийском правительстве сообщили агентству Reuters в выходные, что Индия продолжит закупать нефть у России, несмотря на угрозы Трампа. По их словам, немедленных изменений в торговых соглашениях не будет, поскольку страны заключили ранее долгосрочные контракты.

"Не так-то просто перестать покупать в одночасье", — сказал один из них.

В отличие от иранской и венесуэльской нефти, российская нефть не подпадает под прямые санкции, и Индия покупает ее ниже текущего ценового предела, установленного Евросоюзом, — сказал источник.

Ранее Фокус писал, что Трамп мотивировал свое решение ввести новые пошлины Индии тем, что деньги, которые страна платит за российскую нефть, используются для кровопролитной войны.

"Индия не только закупает огромные объемы российской нефти, но и большую часть этой нефти продает на открытом рынке с большой прибылью. Им безразлично, сколько людей в Украине убивает российская военная машина. В связи с этим я существенно увеличу тариф, который Индия платит США", – заявил он.

Позже Трамп сказал журналистам, что слышал, что Индия больше не будет покупать нефть у России.