Спонсор агресора: коли та як Трамп "каратиме" Індію за підтримку Путіна у війні з Україною

Дональд Трамп у понеділок, 4 серпня оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою, а радник президента США Стівен Міллер прямо звинуватив цю країну у фінансуванні війни РФ проти України. Яким чином загострення по лінії Вашингтон - Нью-Делі скажеться зрештою на позиціях Києва, з’ясовував Фокус.

Наприкінці минулого тижня президент Трамп розповів журналістам, мовляв "чув", що Індія вирішила відмовитися від закупівель російської нафти, що дуже похвально. Між тим невдовзі після цієї заяви очільника Білого дому New York Times та Bloomberg практично синхронно повідомили із посиланням на неназваних індійських керівників, що все зовсім не так, як "чув" американський лідер.

У Білому домі звинувачують Індію в фінансуванні війни РФ проти України

В результаті у понеділок, 4 серпня Трамп, щойно прокинувшись, пригрозив підняти мито на індійські товари, щоб відбити в Індії звичку до дешевих енергоносіїв з Росії.

"Індія не лише закуповує величезні обсяги російської нафти, а й більшу частину цієї нафти продає на відкритому ринку з великим прибутком. Їм байдуже, скільки людей в Україні вбиває російська воєнна машина. У зв’язку з цим я суттєво збільшу тариф, який Індія платить США", - написав Трамп у власній соціальній мережі. Щоправда, він не уточнив, яким буде новий тариф, коли він набуде чинності, і за яких конкретно обставин Індія може його уникнути.

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Тим часом заступник глави апарату Білого дому Стівен Міллер, який вважається одним з найвпливовіших радників Трампа, заявив наступне: "Він (президент США - Фокус) дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту в Росії". "Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично нарівні з Китаєм закуповує російську нафту. Це вражаючий факт", - цитує чиновника Reuters, акцентуючи, що ця критика Міллера стала "чи не найжорсткішою" з боку Білого дому щодо одного з ключових партнерів США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Як в Індії відреагували на "наїзди" Трампа

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, реагуючи на погрози Трампа, закликав співгромадян підтримувати національного виробника та купувати виключно індійські товари.

"Світова економіка нині охоплена побоюваннями та невизначеністю. Відтепер єдиним критерієм наших покупок має стати походження товару: ми купуємо лише те, що створено працею індійців", - цитує главу індійського уряду Bloomberg. За інформацією джерел агентства, уряд Моді не давав офіційних розпоряджень індійським нафтопереробним підприємствам припиняти закупівлю нафти з РФ.

В індійському МЗС натомість констатували: "Індія стала мішенню для Сполучених Штатів та Євросоюзу за імпорт нафти з Росії після початку конфлікту в Україні. Фактично, Індія почала імпортувати з Росії, оскільки традиційні поставки були перенаправлені до Європи після спалаху конфлікту. Сполучені Штати на той час активно заохочували такий імпорт Індією для зміцнення стабільності на світових енергетичних ринках".

Іван Ус: Китай з великим відривом стане першою економікою в світі, далі Індія і лише на третьому місці опиняться США

Як стверджує зовнішньополітичне відомство Індії, ті країни, які критикують Нью-Делі, самі активно торгують з Росією - "На відміну від нашого випадку, така торгівля навіть не є життєво важливою національною потребою".

Озвучивши дані щодо нібито торгівлі ЄС та США з Росією, в МЗС Індії резюмували: "На цьому тлі переслідування Індії є невиправданим та необґрунтованим. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки".

Чому Україні вигідна лінія Трампа відносно Індії

Логіка Трампа щодо Індії, на переконання експерта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, є цілком прогнозованою. "Ще у 2017 році одна з провідних світових аудиторських компаній PricewaterhouseCoopers зробила прогноз економіки світу на 2050 рік. В документі зазначалося, що якщо нічого не зміниться, то Китай з великим відривом стане першою економікою в світі, далі Індія і лише на третьому місці опиняться США. Від ЄС, до речі, лише Німеччина дев’ята і на тому все. Тобто, очевидно було, що необхідно щось змінювати і Трамп саме це зараз робить. Тобто, він почав ламати світову торгівельну систему, оскільки вона вже не працює на США та Європу. І в цьому контексті з урахуванням даних дослідження, цілком логічно, що під його прицілом опинилися Індія та Китай", - зазначає експерт у розмові з Фокусом.

Наразі Трамп, на думку аналітика, хоче максимально ускладнити потрапляння індійських та китайських товарів на власний ринок, а також "скоріш за все", на ринок ЄС. Втім, додає Іван Ус, в таких ситуаціях зазвичай потрібен casus belli: "І ось у США вирішили, що цим самим приводом для війни буде РФ, а конкретно – купівля російської нафти. При цьому Трамп артистично каже, мовляв, Індію не хвилює, скільки людей гине в Україні. Раніше це його якось не особливо турбувало. Припускаю, що відомий сенатор Ліндсі Грем або інші радники сказали Трампу приблизно таке: "Слухай, потрібно триматися тієї лінії, що, ось, мовляв, Росія вбиває людей в Україні, а ви (Пекін та Нью-Делі – Фокус) це спонсоруєте". Скажу так: якби не було війни РФ проти України, знайшовся би неодмінно інший привід".

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США, розуміючи, що РФ вдалося за роки війни вистояти за рахунок стосунків з Глобальним Півднем, хочуть ці стосунки розірвати, каже експерт, аргументуючи: "А як ці стосунки розірвати? Формально встановивши підвищені мита за купівлю у Москви енергоресурсів, тим самим мотивувати країни відмовлятися від російської нафти. Індія, до слова, насправді може так вчинити згодом. Чи означає це, що США після цього скасують мита – питання, але поки що Вашингтон тримається цієї лінії".

Зазначена лінія, вважає Іван Ус, Україну "повністю задовольняє, тому що наноситиме Росії шалений удар". "Для розуміння візьмемо суто нафту. В першому кварталі цього року 51, 5% всього нафтового експорту Росії йшло до Китаю, ще 41,5% - до Індії. Тобто, Індія та Китай – це 93 відсотки експорту нафти РФ. Якщо хоча б Індію звідси виб’ють, це вже дуже суттєво. А якщо ще й Китай, (це важко, але реально), то Росія втратить основні джерела свого прибутку, опинившись дуже близько до економічного колапсу", - підсумовує експерт.

Яку гру і чому щодо Індії затіяв Трамп

Водночас політолог Олег Постернак у розмові з Фокусом акцентує: "Стратегія Трампа пов’язана з його ідеями по економічному меркантилізмі і протекціонізмі. Таким чином, цілком органічно, що антиросійські вторинні санкції, тобто обмеження проти третіх країн продиктовані внутрішньою кон’юнктурою Сполучених Штатів Америки і думками самого Трампа щодо ідеальної економіки, яку він хоче побудувати. Цю економіку профільні фахівці вже охрестили "ЕГОномікою" - егоїстичною економікою, пов’язаною з тиском, угодами, які Трамп хоче подати під соусом вищого мистецтва дипломатії".

Що ж стосується конкретно Індії, то, на думку експерта, у Трампа існують більш серйозні розрахунки, враховуючи, що за Джо Байдена Індія почала взаємодіяти зі США "значно щільніше".

"Американці розглядали Індію, як країну-противагу Китаю. Чимало американських інвесторів перенесли виробництво з Китаю в Індію і ця стратегія працювала на користь Америки. Зараз, враховуючи зосередженість Трампа на критиці Індії та тиску на неї, у Пекіні точно радіють".

Позитивною ознакою ситуації, що склалася, констатує Олег Постернак, є те, що президент Трамп виходить з КНР на стратегічний рівень відносин, зокрема й в питаннях торгівельного врегулювання. А це, на переконання політолога, дозволяє сподіватися, що Китай таки дійсно може допомогти Америці в тиску на Росію щодо припинення вогню в Україні. Загалом, США, наголошує експерт, абсолютно та беззаперечно праві, заявляючи, що своєю купівлею російської нафти Індія фінансує вбивства українців. Поряд з тим, політологу вкрай важко повірити у те, що Нью-Делі відмовиться від російських енергоносіїв так швидко, як цього хоче Захід.