Спонсор агрессора: когда и как Трамп будет "наказывать" Индию за поддержку Путина в войне с Украиной

Дональд Трамп в понедельник, 4 августа объявил о намерении существенно повысить пошлины на импорт из Индии из-за ее активной торговли российской нефтью, а советник президента США Стивен Миллер прямо обвинил эту страну в финансировании войны РФ против Украины. Каким образом обострение по линии Вашингтон — Нью-Дели скажется в итоге на позициях Киева, выяснял Фокус.

В конце прошлой недели президент Трамп рассказал журналистам, мол "слышал", что Индия решила отказаться от закупок российской нефти, что очень похвально. Между тем вскоре после этого заявления главы Белого дома New York Times и Bloomberg практически синхронно сообщили со ссылкой на неназванных индийских руководителей, что все совсем не так, как "слышал" американский лидер.

В Белом доме обвиняют Индию в финансировании войны РФ против Украины

В результате в понедельник, 4 августа Трамп, только проснувшись, пригрозил поднять пошлины на индийские товары, чтобы отбить у Индии привычку к дешевым энергоносителям из России.

"Индия не только закупает огромные объемы российской нефти, но и большую часть этой нефти продает на открытом рынке с большой прибылью. Им безразлично, сколько людей в Украине убивает российская военная машина. В связи с этим я существенно увеличу тариф, который Индия платит США", — написал Трамп в собственной социальной сети. Правда, он не уточнил, каким будет новый тариф, когда он вступит в силу, и при каких конкретно обстоятельствах Индия может его избежать.

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Тем временем заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, который считается одним из самых влиятельных советников Трампа, заявил следующее: "Он (президент США — Фокус) очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России". "Люди будут шокированы, узнав, что Индия фактически наравне с Китаем закупает российскую нефть. Это поразительный факт", — цитирует чиновника Reuters, акцентируя, что эта критика Миллера стала "едва ли не самой жесткой" со стороны Белого дома в отношении одного из ключевых партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как в Индии отреагировали на "наезды" Трампа

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, реагируя на угрозы Трампа, призвал сограждан поддерживать национального производителя и покупать исключительно индийские товары.

"Мировая экономика сейчас охвачена опасениями и неопределенностью. Отныне единственным критерием наших покупок должно стать происхождение товара: мы покупаем только то, что создано трудом индийцев", — цитирует главу индийского правительства Bloomberg. По информации источников агентства, правительство Моди не давало официальных распоряжений индийским нефтеперерабатывающим предприятиям прекращать закупку нефти из РФ.

В индийском МИД вместо этого констатировали: "Индия стала мишенью для Соединенных Штатов и Евросоюза за импорт нефти из России после начала конфликта в Украине. Фактически, Индия начала импортировать из России, поскольку традиционные поставки были перенаправлены в Европу после вспышки конфликта. Соединенные Штаты в то время активно поощряли такой импорт Индией для укрепления стабильности на мировых энергетических рынках".

Иван Ус: Китай с большим отрывом станет первой экономикой в мире, далее Индия и лишь на третьем месте окажутся США

Как утверждает внешнеполитическое ведомство Индии, те страны, которые критикуют Нью-Дели, сами активно торгуют с Россией — "В отличие от нашего случая, такая торговля даже не является жизненно важной национальной потребностью".

Озвучив данные о якобы торговле ЕС и США с Россией, в МИД Индии резюмировали: "На этом фоне преследование Индии является неоправданным и необоснованным. Как и любая крупная экономика, Индия будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности".

Почему Украине выгодна линия Трампа в отношении Индии

Логика Трампа в отношении Индии, по мнению эксперта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, вполне прогнозируема. "Еще в 2017 году одна из ведущих мировых аудиторских компаний PricewaterhouseCoopers сделала прогноз экономики мира на 2050 год. В документе отмечалось, что если ничего не изменится, то Китай с большим отрывом станет первой экономикой в мире, далее Индия и только на третьем месте окажутся США. От ЕС, кстати, только Германия девятая и на том все. То есть, очевидно было, что необходимо что-то менять и Трамп именно это сейчас делает. То есть, он начал ломать мировую торговую систему, поскольку она уже не работает на США и Европу. И в этом контексте с учетом данных исследования, вполне логично, что под его прицелом оказались Индия и Китай", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Сейчас Трамп, по мнению аналитика, хочет максимально усложнить попадание индийских и китайских товаров на собственный рынок, а также "скорее всего", на рынок ЕС. Впрочем, добавляет Иван Ус, в таких ситуациях обычно нужен casus belli: "И вот в США решили, что этим самым поводом для войны будет РФ, а конкретно — покупка российской нефти. При этом Трамп артистично говорит, мол, Индию не волнует, сколько людей гибнет в Украине. Раньше это его как-то не особо беспокоило. Предполагаю, что известный сенатор Линдси Грэм или другие советники сказали Трампу примерно следующее: "Слушай, нужно держаться той линии, что, вот, мол, Россия убивает людей в Украине, а вы (Пекин и Нью-Дели — Фокус) это спонсируете". Скажу так: если бы не было войны РФ против Украины, нашелся бы непременно другой повод".

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США, понимая, что РФ удалось за годы войны выстоять за счет отношений с Глобальным Югом, хотят эти отношения разорвать, говорит эксперт, аргументируя: "А как эти отношения разорвать? Формально установив повышенные по шлины за покупку у Москвы энергоресурсов, тем самым мотивировать страны отказываться от российской нефти. Индия, к слову, на самом деле может так поступить впоследствии. Означает ли это, что США после этого отменят пошлины — вопрос, но пока Вашингтон держится этой линии".

Указанная линия, считает Иван Ус, Украину "полностью удовлетворяет, потому что будет наносить России бешеный удар". "Для понимания возьмем чисто нефть. В первом квартале этого года 51,5% всего нефтяного экспорта России шло в Китай, еще 41,5% — в Индию. То есть, Индия и Китай — это 93 процента экспорта нефти РФ. Если хотя бы Индию отсюда выбьют, это уже очень существенно. А если еще и Китай, (это трудно, но реально), то Россия потеряет основные источники своей прибыли, оказавшись очень близко к экономическому коллапсу", — заключает эксперт.

Какую игру и почему в отношении Индии затеял Трамп

В то же время политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом акцентирует: "Стратегия Трампа связана с его идеями по экономическому меркантилизму и протекционизму. Таким образом, вполне органично, что антироссийские вторичные санкции, то есть ограничения против третьих стран продиктованы внутренней конъюнктурой Соединенных Штатов Америки и мыслями самого Трампа относительно идеальной экономики, которую он хочет построить. Эту экономику профильные специалисты уже окрестили "ЭГОномикой" — эгоистической экономикой, связанной с давлением, соглашениями, которые Трамп хочет подать под соусом высшего искусства дипломатии".

Что же касается конкретно Индии, то, по мнению эксперта, у Трампа существуют более серьезные расчеты, учитывая, что при Джо Байдене Индия начала взаимодействовать с США "значительно плотнее".

"Американцы рассматривали Индию, как страну-противовес Китаю. Многие американские инвесторы перенесли производство из Китая в Индию и эта стратегия работала в пользу Америки. Сейчас, учитывая сосредоточенность Трампа на критике Индии и давлении на нее, в Пекине точно радуются".

Положительным признаком сложившейся ситуации, констатирует Олег Постернак, является то, что президент Трамп выходит с КНР на стратегический уровень отношений, в том числе и в вопросах торгового урегулирования. А это, по мнению политолога, позволяет надеяться, что Китай таки действительно может помочь Америке в давлении на Россию по прекращению огня в Украине. В общем, США, отмечает эксперт, абсолютно и беспрекословно правы, заявляя, что своей покупкой российской нефти Индия финансирует убийства украинцев. Вместе с тем, политологу крайне трудно поверить в то, что Нью-Дели откажется от российских энергоносителей так быстро, как этого хочет Запад.