Зеленский не исключает "корейский" сценарий в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина теоретически может развиваться по сценарию Южной Кореи, которая после войны без подписания мирного соглашения сумела достичь экономического роста. В то же время он отметил, что ситуация с Россией намного опаснее.

По информации из интервью французскому изданию Le Point, глава государства отметил, что успех Южной Кореи стал возможным благодаря ставке на гуманистические ценности и поддержке союзника — США. По мнению Зеленского, именно это позволило стране сделать цивилизационный и технологический скачок вперед, в отличие от Северной Кореи, где продолжается экономический и общественный упадок.

Президент отметил, что даже несмотря на развитие экономики и союз с Соединенными Штатами, Южная Корея до сих пор живет с рисками, ведь агрессивная политика Пхеньяна никуда не исчезла.

Более того, отвечая на вопрос журналиста, Зеленский подчеркнул, что Украина также стремится получить надежные гарантии безопасности, включая системы ПВО, такие как Patriot, однако повторение корейской модели невозможно в полном объеме, ведь угроза от России в несколько раз превышает потенциал Северной Кореи.

"Сравнение с Южной Кореей имеет свои пределы: население Северной Кореи составляет чуть более 20 миллионов, тогда как население России — более 140 миллионов. Масштабы этих угроз несопоставимы. Угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и в десять раз больше. Полное повторение южнокорейской модели, вероятно, не подошло бы Украине с точки зрения безопасности. С другой стороны, ее экономическая модель является хорошим примером", — резюмировал президент.

Владимир Зеленский — интервью французскому изданию Le Point

Отдельно в разговоре прозвучал вопрос о возможности мирного договора с Москвой. Зеленский ответил, что Кремль не хочет мира, поскольку вся система держится на власти Путина. Тот, по его мнению, пренебрегает интересами людей, концентрирует ресурсы в руках узкого круга лиц и продолжает удерживать власть любой ценой.

Хотя международное давление на Россию усиливается, этого пока недостаточно. Санкции удается частично обходить, а на международных площадках Москва сохраняет контакты с Китаем и другими партнерами.

"Некоторые из наших партнеров говорят, что хотят бороться с российским агрессором, но мы видим их в Китае [саммит Шанхайской организации сотрудничества состоялся в Тяньцзине с участием Си Цзиньпина, Владимира Путина, Нарендры Моди и многих других лидеров, прим. ред.]: они обнимаются, здороваются и жмут друг другу руки, даже если они в крови. Это политика. И поэтому Путин не чувствует такой угрозы", — пояснил Зеленский.

Также Фокус писал, что 3 сентября во время пресс-конференции главы Кремля Владимир Путин заявил, что встреча на уровне президентов состоится, если Владимир Зеленский прибудет в Москву. Более того, по его словам, Россия воюет не за украинские территории, а "за права людей, которые там живут".

До этого во время общения с журналистами Владимир Зеленский отметил, что украинская армия не отдаст оккупантам Донбасс, который для Украины — не просто территория, а жизнь людей и Конституция. Возвращение украинцев на эти земли неизбежно, и любые обмены территориями с Путиным недопустимы.