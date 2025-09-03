Зеленський не виключає "корейський" сценарій в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна теоретично може розвиватися за сценарієм Південної Кореї, яка після війни без підписання мирної угоди зуміла досягти економічного зростання. Водночас він наголосив, що ситуація з Росією є набагато небезпечнішою.

За інформацією з інтерв’ю французькому виданню Le Point, глава держави зазначив, що успіх Південної Кореї став можливим завдяки ставці на гуманістичні цінності та підтримці союзника — США. На думку Зеленського, саме це дозволило країні зробити цивілізаційний і технологічний стрибок уперед, на відміну від Північної Кореї, де триває економічний та суспільний занепад.

Президент зауважив, що навіть попри розвиток економіки й союз зі Сполученими Штатами, Південна Корея досі живе з ризиками, адже агресивна політика Пхеньяна нікуди не зникла.

Ба більше, відповідаючи на питання журналіста, Зеленський підкреслив, що Україна також прагне отримати надійні гарантії безпеки, включно із системами ППО, такими як Patriot, однак повторення корейської моделі неможливе в повному обсязі, адже загроза від Росії у кілька разів перевищує потенціал Північної Кореї.

"Порівняння з Південною Кореєю має свої межі: населення Північної Кореї становить трохи понад 20 мільйонів, тоді як населення Росії — понад 140 мільйонів. Масштаби цих загроз неможливо порівняти. Загрози з боку Росії в п'ять, шість, а то й у десять разів більші. Повне повторення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійшло б Україні з точки зору безпеки. З іншого боку, її економічна модель є гарним прикладом", — резюмував президент.

Володимир Зеленський - інтерв"ю французькому виданню Le Point

Окремо у розмові пролунало питання про можливість мирного договору з Москвою. Зеленський відповів, що Кремль не прагне миру, оскільки вся система тримається на владі Путіна. Той, на його думку, нехтує інтересами людей, концентрує ресурси в руках вузького кола осіб і продовжує утримувати владу будь-якою ціною.

Хоча міжнародний тиск на Росію посилюється, цього поки недостатньо. Санкції вдається частково обходити, а на міжнародних майданчиках Москва зберігає контакти з Китаєм та іншими партнерами.

"Деякі з наших партнерів кажуть, що хочуть боротися з російським агресором, але ми бачимо їх у Китаї [саміт Шанхайської організації співробітництва відбувся в Тяньцзіні за участю Сі Цзіньпіна, Володимира Путіна, Нарендри Моді та багатьох інших лідерів, прим. ред.] : вони обіймаються, вітаються та тиснуть один одному руки, навіть якщо вони в крові. Це політика. І тому Путін не відчуває такої загрози", — пояснив Зеленський.

Також Фокус писав, що 3 вересня під час пресконференції очільника Кремля Володимир Путін заявив, що зустріч на рівні президентів відбудеться, якщо Володимир Зеленський прибуде до Москви. Ба більше, за його словами, Росія воює не за українські території, а "за права людей, які там мешкають".

До цього під час спілкування із журналістами Володимир Зеленський зауважив, що українська армія не віддасть окупантам Донбас, який для України — не просто територія, а життя людей і Конституція. Повернення українців на ці землі неминуче, і будь-які обміни територіями з Путіним неприпустимі.