Россия будет и дальше воевать, если Киев не согласится на ультиматум Кремля, — СМИ

Российские власти пойдут на мир только в том случае, если Украина согласится на все их условия. Если такого согласия Киева не будет, война будет продолжаться и дальше.

Related video

Кремлевская безапелляционность опирается на несколько факторов, отмечает британский журналист Стив Розенберг в материале для ВВС. Одним из таких факторов он называет убеждение главы РФ Путина в том, что в Украине российские войска держат инициативу на поле боя.

Еще один мощный фактор — это дипломатические успехи России, отмечает Розенберг. Примером такого успеха может служить недавний визит Путина в Китай: мол, у РФ есть влиятельные друзья, такие как Индия, Северная Корея и собственно сама КНР (все они являются ядерными державами).

Свою роль сыграли и Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце встречался с Путиным на Аляске — и дал повод прокремлевским пропагандистам утверждать, что попытки изолировать Россию потерпели неудачу.

К тому же, Трамп уже несколько раз выдвигал РФ ультиматумы по прекращению войны в Украине и ставил дедлайны — однако ни одно из этих обещаний по сути так и не было реализовано.

Еще Розенберг акцентирует на том, что действия Путина поддерживаются российской элитой: ведь на экономическом форуме в российском городе Владивосток публика просто "взорвалась аплодисментами", когда глава Кремля пригрозил ударом по иностранному контингенту, если тот появится в Украине.

Путин недавно заявил, что видит "свет в конце тоннеля", напоминает журналист. Однако это, очевидно, разные тоннели и разные направления — Россия находится на одном, а Украина и Европа (и в определенной степени Америка) — на совершенно другом, и пока нет оснований считать, что эти направления могут пересечься.

Заметим, что Стив Розенберг является российским редактором информационной службы ВВС, а ранее был ее московским корреспондентом. В свое время он освещал такие резонансные события, как катастрофа подводной лодки "Курск" (2000 год) и теракт в Москве на Дубровке в 2002 году.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп собирается поговорить с Путиным в ближайшее время. Об этом Трамп сообщил после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшегося 4 сентября.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Кремль хочет купить паузу в санкциях. Именно так президент Украины объяснил тактику Кремля по затягиванию времени и нежелание идти на реальные переговоры.