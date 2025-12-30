"Операция Валдай": почему Путин лжет об атаке на свою резиденцию и будет ли ответный удар

Дроны, которых не было на Валдае. Почему именно так соврал Путин?

Если коротко, то речь идет о срыве переговоров из-за якобы недоговороспособности украинского руководства. Но это вершина айсберга.

Мы не знаем, куда и когда Россия направит свой ракетный удар "мести". Более важно, как мне кажется, то, что после этого Россия расчехлит свое "новое оружие": "нелегитимный Зеленский не может баллотироваться снова в президенты". Логика россиян проста: с "нелегитимным" Зеленским они сейчас ничего не подпишут, а выборы с ним они не признают. Такой подход будет усиливаться информационными атаками, рассчитанными, в том числе, и на наших полезных идиотов. Также эта история будет иметь важные последствия внутри России: ведь россиянам нужны новые объяснения, зачем продолжать войну. И "нападение" на Путина и необходимость перезагрузить "террористическую Украину" могут пригодиться. Важно то, что глобально это ничего не изменит, кроме того, что все переговоры нужно будет переформатировать. К сожалению, я в очередной раз должен сказать: у Трампа нет достаточных рычагов влияния на Путина. Не он не хочет, а на самом деле он не может. И это одна из наших самых больших проблем.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно